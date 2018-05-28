ASELSAN Başkanı Görgün, ikincil halka arzın ayrıntılarını anlattı

Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA) ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerindeki ikincil halka arz süreci için "Elde edeceğimiz gelirin yüzde 40'ı yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilere yatırım için kullanılacak" dedi

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan ve 1975 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren ASELSAN, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde ikincil halka arz için talep toplayacak. Halka arz öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Okan Turan ile aracılık eden konsorsiyumdaki yöneticiler katıldı.

GELİRİN YÜZDE 40'I YAPAY ZEKA GİBİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERE HARCANACAK

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde taleplerinin toplanacağı ve fiyat aralığı 21,35-26 TL arasında olacak ikincil halka arz süreci hakkında açıklama yaptı.

Prof. Dr. Görgün, "Önümüzdeki günlerde talep toplamaya başlayacağımız halka arzdan elde edeceğimiz gelirin yüzde 40'ı yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilere yatırım için, yüzde 10'u işletme sermayesi, yüzde 20'lik kısmı AR-GE harcamalarına, yüzde 30'luk kısmı yurt içi ve yurt dışı şirket birleşme ve satın alımları için değerlendirilecek. 8 günde, 23 oturumda, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Amerika, Macaristan ve Katar'da yerleşik 33 kurumsal yatırımcıyla görüştük. Bu hafta boyunca Polonya, Almanya, İngiltere ve İsviçre'de yerleşik 15 kurumsal yatırımcıyla toplantılarımız olacak.Şirketimizin halka arzına başta Orta Doğu olmak üzere toplantı yaptığımız her ülkede yoğun ilgi olduğunu gördük. ASELSAN'ın büyüme hikayesini kurumsal yatırımcılar izliyor" diye konuştu.