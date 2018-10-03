FİNANS

ASELSAN cirosundaki yüzde 42,3 artış ile birinci sırada

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 11:09 | Son Güncelleme

ASELSAN, 'Deloitte 2018 Küresel Havacılık ve Savunma Sanayi Finansal Performans Çalışması'na göre Türk Lirası bazında 2017 cirosundaki yüzde 42,3 artış ile birinci sırada yer aldı.

ANKARA, (DHA)- ASELSAN, 'Deloitte 2018 Küresel Havacılık ve Savunma Sanayi Finansal Performans Çalışması'na göre Türk Lirası bazında 2017 cirosundaki yüzde 42,3 artış ile birinci sırada yer aldı.
Dünyadaki en büyük 100 şirketin yer aldığı listede ortalama ciro artışı yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Listede yer alan tek Türk Şirketi olan ASELSAN, ciroya göre sıralamada 63'üncü sırada yer aldı.
ASELSAN TÜM KRİTERLERDE ÜSTTE
ASELSAN, dünyada 100 havacılık ve savunma sanayi şirketi arasında çeşitli kriterlere göre şu şekilde yer aldı: Cirosundaki yüzde 42,3 artışla birinci sırada. (100 şirketin ortalama ciro artışı yüzde 2,7). Kişi başı cirosunda da yüzde 42,3 artışla birinci sırada. (100 şirketin ortalama kişi başı ciro artışı yüzde 2,4). Yüzde 12,7 aktif karlılığı ile dördüncü sırada. (100 şirketin ortalama aktif karlılığı yüzde 5,2). Yüzde 22,2 faaliyet karlılığına göre beşinci sırada. (100 şirketin ortalama faaliyet karlılığı yüzde 10,8). 65.145 dolarlık kişi başı faaliyet karına göre sekizinci sırada. (100 şirketin ortalama kişi başı faaliyet karı 38.543 dolar.)
DÜNYADA SAVUNMA HARCAMALARI ARTIYOR
Çalışmada cirosu 500 milyon doların üzerinde olan 100 adet şirketin verileri baz alındı. Ciro, ciro büyümesi, faaliyet gelirleri, faaliyet karı, aktif karlılığı, serbest nakit akış, sipariş-satış oranı, bakiye siparişler, siparişlerdeki artış, işgücü verimliliği göstergeleri gibi 19 adet finansal gösterge üzerinden performans hesaplaması yapıldı.
Çalışma kapsamındaki 100 şirketin; Havacılık ve Savunma Sanayi gelirlerinin yüzde 2,7 oranında 18,3 milyar dolar artarak 685,6 milyar dolara ulaştığı görüldü. İlk 20 şirketin ciroları, toplamın yüzde 73,6'sını (504,6 milyar dolar) oluşturdu. Dünyada Savunma Sanayi gelirleri ise yüzde 3,9 rekor düzeyde artış kaydederek 361,5 milyar dolara yükseldi.

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