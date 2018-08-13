FİNANS

ASELSAN, Defense News Top 100'de yükselişte

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 10:37 | Son Güncelleme

ASELSAN, dünyanın en büyük savunma sanayi kuruluşları listesinde 2 basamak yükselerek 55'inci sıraya yerleşti

ASELSAN, dünyanın en büyük savunma sanayi kuruluşları listesinde 2 basamak yükselerek 55'inci sıraya çıktı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluşu olan şirket, ABD merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından yayınlanan listede yükselişini sürdürdü.

Dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi (Defense News Top 100) listesine 2006'da giren ASELSAN, üstlendiği projelerle başarı grafiğini yükselterek geçen yıl 57'nci sıraya çıktı. ASELSAN, bu yıl ise 1,5 milyar dolara yaklaşan cirosuyla iki basamak yükselerek 55'inci sıraya yerleşti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin Türk ordusunun elektronik cihaz ve sistem alanında en önemli kaynağı olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine destek olmak için çalıştıklarını belirten Görgün, şunları kaydetti:

"ASELSAN, teknolojide tam bağımsız olmanın yanı sıra dünyanın en iyilerinden biri olma hedefiyle çalışmaya devam ediyor. Bunu yaparken de milli ve yerli çözümler üretmek vazgeçilmez hedefimizdir. Başta savunma alanında olmak üzere Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı ve gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik hedefimiz doğrultusunda uluslararası ticari ilişkileri güçlendirerek dünya çapında ihracatımızı artırmak ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine destek olmak için çalışıyoruz."

Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayınlanan "Defense News Top 100" dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ASELSAN Defense News Top 100 Haluk Görgün Savunma Sanayisi

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