ASELSAN devler listesinde 3 basamak yükseldi

ASELSAN, dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketinin yer aldığı "Defense News Top 100" listesinde 3 basamak yükselerek 52'nci sıraya çıktı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşu olan ASELSAN, ABD merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından yayımlanan listedeki yükselişini sürdürdü.

Listeye 2006'da giren ve geçen yıl 55'inci sıraya kadar yükselen şirket, bu yıl üstlendiği yeni projelerle başarı grafiğini artırarak yaklaşık 1,8 milyar dolar ciro elde etti. Şirket böylece, listedeki yerini 3 basamak daha geliştirerek, 52'nci sıraya yükseldi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, kurulduğu 1975'ten itibaren şirketin Türk ordusuna elektronik cihaz ve sistem açısından çok önemli bir kaynak oluşturduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ordumuzun bize gösterdiği güveni boşa çıkarmamak için 40 yıldan uzun süredir durmadan çalışıyoruz. Dünyanın 64 ülkesine ihracat gerçekleştirirken 'Türk ordusu da bu sistemi kullanıyor' sözünü altını çizerek gururla söyledik."