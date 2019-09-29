ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor

GÖKSEL YILDIRIM - ASELSAN'ın geliştirdiği elektrikli çekiş sistemleri, otobüs üreticisi TEMSA'nın yurt içindeki bir müşterisi için üreteceği 2 araca güç verecek.

Elektrikli araçlar sağladıkları ekonomik ve konforlu ulaşım ile sıfır karbondioksit salımı dolayısıyla başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada merkezi ve yerel yönetimler tarafından çevreci politikalar çerçevesinde desteklenerek yaygınlaştırılıyor.

Bu gelişme dolayısıyla birçok otomobil ve ticari araç üreticisi elektrikli araç sistemlerine veya elektrikli araçlarda yer alan kritik teknolojilere yöneliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ASELSAN da askeri alanda edinilen teknolojik birikimi kullanarak elektrikli araçlarda kritik teknoloji olarak nitelendirilen Araç Kontrol ve Yönetim Sistemi, Araç Çekiş Sistemi, Şarj Sistemi, Araç ve Şebeke Entegrasyonu, Batarya Yönetim Sistemi gibi teknolojileri geliştirdi.

Şirketin, otobüs üreticisi TEMSA ile kurduğu iş birliği sonunda da Türk otomotiv sanayisinin ilk yerli elektrikli otobüsü Avenue EV ortaya çıktı. Otobüs, 2016 yılında kamuoyuna tanıtıldı.