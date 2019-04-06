FİNANS

ASELSAN geliştirdi, sektör yerlileştiriyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

ASELSAN'ın modern savaş uçakları için geliştirdiği, ihracat başarısı yakalayan özgün hedefleme sistemi ASELPOD'un kritik alt sistemleri yerlileştiriliyor - Sistemin performansını etkileyen çevresel iklimlendirme birimini yerli olarak üreten ANOVA ArGe Teknolojileri AŞ, hem yurt dışı bağımlılığı ortadan kaldırdı hem de çok daha ekonomik bir çözüm sundu

GÖKSEL YILDIRIM - ASELSAN'ın ihracat başarısı yakalayan ürünlerine son dönemde eklenen ASELPOD'un yerlilik oranı, Türk savunma sanayisinin ortaya koyduğu çok daha ekonomik çözümlerle artırılıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, şirket, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığının gece, gündüz ve her türlü hava şartında hassas taarruz imkan ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla başlatılan Hedefleme Podu Projesi kapsamında ASELPOD'u geliştirdi.

Modern savaş uçakları için özgün olarak geliştirilen hedefleme sistemi, uçakların etkinliği konusunda çarpan etkisi yaratıyor.

ASELPOD'da kızılötesi kamera ve gündüz kamerası bulunuyor. Bunlarla pilot çok uzak mesafelerden hedeflerini tespit edebiliyor. Saldırı gerçekleştirilecekse lazer işaretleme birimi kullanılarak lazer güdümlü mühimmatlar hedefe yönlendirilebiliyor. ASELPOD, hareketli ya da sabit hedeflere kilitlenilmesini sağlıyor.

Çoklu hedef takibi yapabilen ASELPOD'un lazer aydınlatma birimiyle hedef veya hedef bölgesi, diğer pilot ya da unsurlara gösterilebiliyor.

Türkiye, ASELPOD'un geliştirilmesiyle bu alanda ürünü bulunan sınırlı sayıdaki ülke arasına adını yazdırdı.

Daha önce yurt dışından alınan hedefleme sistemlerinin yerini alacak ASELPOD, gelişmiş hedef takip algoritmalarıyla üstünlükler taşıyor.

Yeni nesil, çok algılayıcılı hedefleme podu ASELPOD'dan 2 adet prototip geçen yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine verilmişti. Seri teslimatlar da bu yıl başladı.

Bunun yanında şirket ASELPOD ile ihracat başarısı yakaladı. ASELSAN'ın, 2016'dan bu yana art arda aldığı ASELPOD siparişlerinin ekonomik karşılığı yaklaşık 80 milyon doları buldu.

- ASELSAN teknik beklentilerine uygun tasarım

ASELPOD'a yurt içinde ve dışında talep artarken, Türk savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmaların kabiliyetleri doğrultusunda ürünün yerlilik oranının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Podun görevini en iyi şekilde yapabilmesi için içindeki aviyonikler ve optiklerin farklı uçuş koşullarında dış ortam sıcaklığına göre ısıtılması ya da soğutulması gerekiyor. Podun arka kısmında bulunan çevresel iklimlendirme birimi bu işlevi yerine getiriyor.

İleri mühendislik çözümleriyle savunma sanayisinde faaliyet gösteren ANOVA ArGe Teknolojileri AŞ, yurt dışından temin edilen bu alt sistemi ASELSAN ile yapılan anlaşma çerçevesinde şirketin teknik ihtiyaçlarına uygun olarak yerlileştirdi.

Tamamen özgün bir tasarıma imza atan ANOVA, soğutma çeviriminin alt komponentleri dahil elektroniğini, yazılımını, termal tasarımını ve mekanik tasarımını gerçekleştirdi.

Ortaya konulan ürün, sürükleme katsayısının çok düşüklüğü, daha düşük güç tüketimine sahip olması gibi üstünlüklere sahip bulunuyor.

- Seri üretim başladı

ANOVA, kalifikasyon testleri gerçekleştirilen çevresel iklimlendirme birimi için seri siparişler aldı ve üretime başladı.

ANOVA Mühendislik kurucu ortağı Dr. Emre Öztürk, AA muhabirine, yurt dışında da rağbet gören ASELPOD'un bir parçasını yapıyor olmaktan, yurt dışından temin edilen bir ürünü yerlileştirmekten gurur duyduklarını söyledi.

Öztürk, çevresel iklimlendirme biriminin yerlileştirilmesinin maliyeti de önemli ölçüde düşürdüğünü bildirdi.

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