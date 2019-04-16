FİNANS

ASELSAN Genel Müdürü: Ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge projelerine ayırıyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 17:53 | Son Güncelleme

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "ASELSAN olarak her yıl ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge projeleri için ayırıyoruz.

ASELSAN Genel Müdürü: Ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge projelerine ayırıyoruz

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA) - ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "ASELSAN olarak her yıl ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge projeleri için ayırıyoruz. Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri sıralamasında lider konumda olmaktan her zaman gurur duyuyoruz" dedi.
Ankara'da düzenlenen 'Özkaynaklı Ar-Ge Projeleri Üniversite-Sanayi İş Birliği Töreni'nde, ASELSAN ile birlikte çalıştığı üniversiteler, teknopark firmaları ve KOBİ'ler bir araya geldi. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün'ün ev sahipliğindeki törene; Savunma Sanayii başkan yardımcıları Celal Sami Tüfekçi ve Mustafa Murat Şeker, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade ve iş birliği içindeki üniversitelerin temsilcileri ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.
Törende konuşan Haluk Görgün, Türk savunma sanayisine öncülük eden ASELSAN'ın, 5 kıtada 64 ülkeye ihracat yaptığını kaydetti. Ülkelerin küresel rekabet kabiliyetinin Ar-Ge'ye verdikleri önem ve ayırdıkları kaynak ile doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Görgün, "Dünya ekonomik forumu tarafından hazırlanan '2016- 2017 Küresel Rekabetçilik Raporu'na göre, Türkiye 2015 yılında teknolojik hazırlık alanında 140 ülke arasında 64'üncü, inovasyon alanında 75'inci, üniversite sanayi iş birliğinde ise 66'ncı sırada yer almaktadır. ASELSAN olarak her yıl ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge projeleri için ayırıyoruz. Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri sıralamasında lider konumda olmaktan her zaman gurur duyuyoruz" diye konuştu.
ASELSAN olarak üniversiteler ile iş birliğini artırdıklarını belirten Görgün, birlikte çalışma olanaklarını geliştirmek adına il ziyaretleri yaptıklarını anlatarak, "Her ay mutlaka bir ilimize, bir sanayi bölgemize ve o ilimizdeki bir üniversiteye ben ve çalışma arkadaşlarım gidiyor. Bundan 2 hafta önce Elazığ'daydık. Daha önce Konya'ya, Manisa'ya, Bursa'ya, Kocaeli'ne gittik. Antalya'ya gittik. Bundan sonra sanayide ön plana çıkan Gaziantep, Kayseri gibi şehirlerimize de gideceğiz" dedi.
Konuşmaların ardından ASELSAN'ın özkaynaklı Ar-Ge projelerinde iş birliği yaptığı üniversite ve KOBİ'lerin temsilcilerine plaket verildi.

FOTOĞRAFLI

ASELSAN Genel Müdürü: Ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge projelerine ayırıyoruzASELSAN Genel Müdürü: Ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge projelerine ayırıyoruz

PARTNER'15 yaşında falan...''15 yaşında falan...'
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Cook: Apple da Notre Dame’a yardım edecekCook: Apple da Notre Dame’a yardım edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

15 bin TL maaş! Elektrik, su bedava

15 bin TL maaş! Elektrik, su bedava

Bugünden itibaren artık ücretli

Bugünden itibaren artık ücretli

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Türkiye'nin en büyüğü olacak!

Türkiye'nin en büyüğü olacak!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Cook: Apple da Notre Dame’a yardım edecek

Cook: Apple da Notre Dame’a yardım edecek

İMSAD Bileşik Endeksi 12 ay düşüşten sonra Mart’ta yükseldi

İMSAD Bileşik Endeksi 12 ay düşüşten sonra Mart’ta yükseldi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

FODER: Finansal bilgi düzeyi iki yılda yüzde 5.0 arttı

FODER: Finansal bilgi düzeyi iki yılda yüzde 5.0 arttı

Havaş İstanbul Havalimanı’nda iki kat büyüdüğünü açıkladı

Havaş İstanbul Havalimanı’nda iki kat büyüdüğünü açıkladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.