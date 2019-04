ASELSAN Genel Müdürü: Ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge projelerine ayırıyoruz

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA) - ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "ASELSAN olarak her yıl ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge projeleri için ayırıyoruz. Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri sıralamasında lider konumda olmaktan her zaman gurur duyuyoruz" dedi.

Ankara'da düzenlenen 'Özkaynaklı Ar-Ge Projeleri Üniversite-Sanayi İş Birliği Töreni'nde, ASELSAN ile birlikte çalıştığı üniversiteler, teknopark firmaları ve KOBİ'ler bir araya geldi. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün'ün ev sahipliğindeki törene; Savunma Sanayii başkan yardımcıları Celal Sami Tüfekçi ve Mustafa Murat Şeker, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade ve iş birliği içindeki üniversitelerin temsilcileri ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Törende konuşan Haluk Görgün, Türk savunma sanayisine öncülük eden ASELSAN'ın, 5 kıtada 64 ülkeye ihracat yaptığını kaydetti. Ülkelerin küresel rekabet kabiliyetinin Ar-Ge'ye verdikleri önem ve ayırdıkları kaynak ile doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Görgün, "Dünya ekonomik forumu tarafından hazırlanan '2016- 2017 Küresel Rekabetçilik Raporu'na göre, Türkiye 2015 yılında teknolojik hazırlık alanında 140 ülke arasında 64'üncü, inovasyon alanında 75'inci, üniversite sanayi iş birliğinde ise 66'ncı sırada yer almaktadır. ASELSAN olarak her yıl ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge projeleri için ayırıyoruz. Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri sıralamasında lider konumda olmaktan her zaman gurur duyuyoruz" diye konuştu.

ASELSAN olarak üniversiteler ile iş birliğini artırdıklarını belirten Görgün, birlikte çalışma olanaklarını geliştirmek adına il ziyaretleri yaptıklarını anlatarak, "Her ay mutlaka bir ilimize, bir sanayi bölgemize ve o ilimizdeki bir üniversiteye ben ve çalışma arkadaşlarım gidiyor. Bundan 2 hafta önce Elazığ'daydık. Daha önce Konya'ya, Manisa'ya, Bursa'ya, Kocaeli'ne gittik. Antalya'ya gittik. Bundan sonra sanayide ön plana çıkan Gaziantep, Kayseri gibi şehirlerimize de gideceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından ASELSAN'ın özkaynaklı Ar-Ge projelerinde iş birliği yaptığı üniversite ve KOBİ'lerin temsilcilerine plaket verildi.

