FİNANS

ASELSAN, halka arzdan yaklaşık 3,26 milyar TL net gelir bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 17:01 | Son Güncelleme

ASELSAN, halka arzdan yaklaşık 3,26 milyar TL net gelir bekliyor

İSTANBUL (AA) - ASELSAN, ikincil halka arzdan yaklaşık 3,26 milyar TL net gelir beklediğini bildirdi.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda izahnamedeki eksik bilgilerin tamamlanmasına ilişkin yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Şirket, halka arzdan 2 milyar 989 milyon TL ile 3 milyar 640 milyon TL aralığında gelir elde edecektir. Halka arza ilişkin toplam maliyetin 49 milyon 605 bin TL ile 55 milyon 138 bin 500 TL aralığında, halka arz edilecek pay
başına maliyetin ise 0,35 TL ile 0,39 TL aralığında olacağı tahmin edilmektedir.
Şirket tarafından karşılanacak toplam maliyet ortalama 52 milyon 377 bin 700 TL seviyesinde olacaktır. ASELSAN, halka arz fiyatının halka arz fiyat aralığının ortalaması olduğu varsayımıyla, halka arzdan
yaklaşık 3 milyar 315 milyon 200 bin TL brüt gelir elde etmeyi beklemektedir.

Halka arz ile ilişkili harçlar ve masraflar, (tüm Konsorsiyum Üyelerine ödenecek aracılık ücretleri, harçlar ve masraflar da dahil olmak
üzere) (mevzuattan kaynaklanan başvuru ve tescil masrafları dahil), halka arz ile ilgili her türlü vergi
(yaklaşık toplam 52 milyon 377 bin 700 TL) karşılandıktan sonra ASELSAN yaklaşık 3 milyar 262 milyon 822 bin 300 TL net gelir
elde etmeyi beklemektedir."

Açıklamada, halka arzda 1 TL nominal değerli 1 adet payın satış fiyatı 21,35 TL ile 26,00 TL aralığında
belirlendiği anımsatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ASELSAN ikincil halka arz KAP

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