FİNANS

ASELSAN hisseleri işleme açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 10:22 | Son Güncelleme

ASELSAN hisseleri geçen hafta gerçekleştirilen ikincil halka arzın ardından bugün işleme başladı

İSTANBUL (AA) - ASELSAN hisseleri, geçen hafta gerçekleştirilen ikincil halka arzın ardından bugün işleme yüzde 11,36 değer kaybıyla 20,92 liradan başladı.

İkinci halka arzından önce 23 Mayıs'ta işleme kapatılan ASELSAN pay piyasası, 22 Mayıs gününü 23,60 liradan tamamlamıştı. Geçen hafta gerçekleştirilen ikincil halka arzın ardından bugün tekrar işlem görmeye başlayan ASELSAN hisseleri, güne önceki kapanışa göre yüzde 11,36 azalışla 20,92 liradan başladı.

ASELSAN hisseleri açılışın ardından kayıplarının bir kısmını telafi etse de saat 10.10 itibarıyla yüzde 10 değer kaybıyla 21,24 liradan işlem görüyor.

ASELSAN’ın ikincil halka arzına 31 Mayıs-1 Haziran talep toplama döneminde 64 bin 646 yatırımcıdan 160 milyon 594 bin 642 adet talep gelmiş ve 140 milyon adet payın satışı gerçekleştirilmişti. Halka arzda 1 TL Nominal değerli hisselerin fiyatı ise 21,35 TL olarak belirlenmişti.

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
BTSO 129'uncu yaşını kutluyorBTSO 129'uncu yaşını kutluyor
'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ASELSAN piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Yüzde 90'ı tamamlandı! İzmir Otoyolu'nda sona doğru

Yüzde 90'ı tamamlandı! İzmir Otoyolu'nda sona doğru

Bakan Ağbal açıkladı! Hurda araca 10 bin liralık vergi teşviki başlıyor

Bakan Ağbal açıkladı! Hurda araca 10 bin liralık vergi teşviki başlıyor

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Babalara teknolojiyi sevdirmek için cazip fırsatlar

Babalara teknolojiyi sevdirmek için cazip fırsatlar

BTSO 129'uncu yaşını kutluyor

BTSO 129'uncu yaşını kutluyor

'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu

'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu

“Kurumsal yatırımcıların korunmasında Türkiye göreceli zayıf’”

“Kurumsal yatırımcıların korunmasında Türkiye göreceli zayıf’”

Bitlis'in çehresini değiştirecek proje için 100 milyon liralık kaynak

Bitlis'in çehresini değiştirecek proje için 100 milyon liralık kaynak

Kırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zam

Kırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zam

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.