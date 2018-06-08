ASELSAN ile Nurol Makine ve Sanayi AŞ arasında sözleşme

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile Nurol Makine ve Sanayi AŞ arasında 150 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "ASELSAN ile Nurol Makine ve Sanayi AŞ arasında bir yurtdışı müşteri ihtiyacı kapsamında bugün 149 milyon 960 bin dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların bu yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

