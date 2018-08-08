ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, 37,6 milyon dolar ve 214,9 milyon TL tutarında sözleşme imzalandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, 5 Haziran'da mutabakata varıldığı kamuya duyurulan Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi ile ilgili 37,6 milyon dolar ve 214,9 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2019-2020 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.
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