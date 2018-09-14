ASELSAN, InnoTrans 2018'e katılacak

ASELSAN, 18-21 Eylül'de Berlin'de gerçekleştirilecek uluslararası InnoTrans 2018 Fuarı'na katılacak.

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, raylı teknoloji alanındaki edindiği imkan ve kabiliyetlerini Berlin'de gerçekleştirilecek InnoTrans 2018 Fuarı'nda, müşteri ve sektör oyuncularının beğenilerine sunacak.

Şirketin askeri sahada "komuta kontrol", "güç elektroniği", "motor kontrol" ve "görev bilgisayarı" sistemlerinden edindiği bilgi birikimi ve deneyimi, ulaşım teknolojileri alanında bulunan sistemlerdeki altyapılarla benzerlik gösteriyor. ASELSAN, bu bilgi birikimi ve deneyimi öncelikli olarak raylı ulaşım araçları, elektrikli araçlar, sinyalizasyon ve kontrol sistemlerine aktarma konusunda projeler yürütüyor. Bu kapsamda, çekiş (cer) kontrol sistemi, tren kontrol yönetim sistemi, enerji depolama sistemi, demiryolu enerji dağıtım ve yönetim sistemi, ana hat sinyalizasyon çözümleri, şehir içi sinyalizasyon çözümleri ray ve raylı araç test/ölçüm sistemleri, raylı araç sistemleri için yürütülen yüksek katma değerli projeler arasında bulunuyor.

ASELSAN'ın bu projelerde ortaya çıkaracağı bileşenlerin milli yüksek hızlı tren, milli elektrikli tren seti, milli metro, milli tramvay, milli sinyalizasyon sistemleri ve metro modernizasyonlarında kullanılması ve ihraç edilmesi için faaliyetleri sürüyor.

