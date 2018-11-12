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Aselsan Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi kuruldu

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 14:54 | Son Güncelleme

ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi AŞ ortaklığında Aselsan Konya Silah Sistemleri AŞ unvanlı şirket kuruldu

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi AŞ ortaklığında 87,2 milyon sermayeli Aselsan Konya Silah Sistemleri AŞ'nin kuruluşu bugün tescil edildi.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında her nevi silah ve silah sistemleri başta olmak üzere savunma sanayi ürünlerine yönelik olarak araştırma, tasarım, geliştirme ve mühendislik faaliyetlerini gerçekleştirmek, söz konusu silah, silah sistemleri ve savunma sanayi ürünlerinin üretimini, test, montaj ve entegrasyonunu, satış ve pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak, eğitim, bakım ve satış sonrası hizmet vermek, bu konularla ilgili her türlü ticari ve sınaî faaliyette bulunmak amacı ile yüzde 51'i ASELSAN'a ve yüzde 49' u Konya Savunma Sanayi AŞ'ye ait olmak üzere "Aselsan Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi" unvanlı şirket kurulduğu belirtildi.

Kayıtlı sermaye tavanı 350 milyon TL olarak kurulan şirketin, başlangıç sermayesinin 87 milyon 200 bin TL olduğu ifade edilen açıklamada, şirketin kuruluşunun bugün tescil edildiği bildirildi.

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ASELSAN Aselsan Konya Silah Sistemleri AŞ Konya Savunma Sanayi

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