FİNANS

ASELSAN, Malezya'nın tank ve uçakları için göreve hazır

FİNANS HABERLERİ  | 29.03.2019 12:09 | Son Güncelleme

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün: - "Hava ve kara platformlarıyla alakalı takip ettiğimiz projelerimiz var. Uçak modernizasyonu konusunda takip ettiğimiz bir proje var. İnşallah onu Türk mühendisleriyle kendi ülkemizde Malezya için geliştirir ve teslim eder olacağız" - "Tank sistemleri için modernizasyon projeleri var. Bunların hepsi iki ülke arasında ticaretin artması, ilişkilerin gelişmesi konusunda fırsatlar" - "Yeni sözleşmeler için kuvvetli işaretler var"

LANGKAWİ/ GÖKSEL YILDIRIM - ASELSAN, başta Malezya olmak üzere Asya-Pasifik Bölgesi'nde savunma sanayisi ihtiyaçlarının karşılanması için yeni sorumluluklar almaya hazırlanıyor.

Malezya'da düzenlenen Asya-Pasifik Bölgesi'nin alanında en önemli fuarı Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı (LIMA 2019) Türk savunma sanayisi firmalarının katılımıyla sürüyor.

ASELSAN, fuarda, uzaktan komutalı silah sistemleri, tank modernizasyon çözümleri, haberleşme sistemleri ve anti-drone sistemleri gibi ürünlerini tanıttı. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ün başkanlık ettiği şirket yetkilileri, fuar kapsamında başta Malezya'nın sivil ve askeri yöneticileri olmak üzere çeşitli ülkelerden üst düzey yetkililerle görüşmeler yaptı.

Haluk Görgün, fuar kapsamındaki faaliyetler, Malezya ve bölgedeki hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Denizcilik ve havacılık temalı fuarın çok yoğun geçtiğini ifade eden Görgün, sadece ASELSAN değil, Türkiye açısından da fuara güçlü bir temsille katılım sağlandığını söyledi. Görgün, Türkiye'nin aynı zamanda fuarda en geniş katılımla yer aldığını belirtti.

Asya-Pasifik Bölgesi'nin gelişmekte olan, özellikle askeri alanda birçok fırsatın ve sürdürülebilir gelişmenin beklendiği bir coğrafya olduğuna işaret eden Görgün, "ASELSAN olarak burada uzun yıllardır varız. Bu fuara 20 yılı aşkın süredir katılıyoruz. Askeri elektroniğin her alanında ürün geliştiren, telekomünikasyondan stabilize silah sistemlerine, elektronik harpten elektrooptik sistemlere, uydu sistemlerine varana kadar birçok alanda ürünü olan ASELSAN, bu pazarda uzun yıllar kendine yer bulmuş durumda." dedi.

- Denizler ASELSAN ile korunuyor

Son dönemde Malezya'da özellikle deniz platformları için stabilize silah sistemleri sağladıklarına işaret eden Görgün, sistemlerin bir kısmının teslim edildiğini, teslimatların önümüzdeki günlerde de süreceğini bildirdi.

ASELSAN'ın Malezya'da takip ettiği, talip olduğu projelere ilişkin de bilgiler veren Görgün, şöyle konuştu:

"Hava ve kara platformlarıyla alakalı takip ettiğimiz projelerimiz var. Uçak modernizasyonu konusunda takip ettiğimiz bir proje var. İnşallah onu Türk mühendisleriyle kendi ülkemizde Malezya için geliştirir ve teslim eder olacağız.

Tank sistemleri için modernizasyon projeleri var. Bunların hepsi iki ülke arasında ticaretin artması, ilişkilerin gelişmesi konusunda fırsatlar. Gayretle çalışıyoruz, takip ediyoruz. Bu fuarda üst düzey yöneticilerle önemli toplantılar gerçekleştirdik. Bizim için iyi oldu. Buraya katılmaktan memnunuz. İlişkilerimizin, iş birliklerimizin artacağına inanıyoruz. Geniş bir katılımla geldik. ASELSAN Yönetim Kurulu üyelerimizden, icradan katılan arkadaşlarımız var."

Diğer Türk firmaları gibi üzerlerine düşenin en iyisini yaparak, Malezya'da ve bölgede ihtiyaç duyulan sistemleri karşılayacak yönde çalışmaların gayreti içinde olduklarını vurgulayan Görgün, "Yeni sözleşmeler için kuvvetli işaretler var. İnşallah tamamlandığında sizlerle paylaşacağız." dedi.

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ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün Langkawi uluslararası denizcilik ve havacılık fuarı LIMA 2019 Malezya

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