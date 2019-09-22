FİNANS

ASELSAN, Serçe'nin gücünü katladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2019 11:07 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerinin yaygın olarak kullandığı insansız uçan sistem Serçe, yeni versiyonu ile güvenlik güçlerine hizmet vermeye başladı - Çok daha sessiz görev yapan, uçuş süresi bir saate kadar çıkarılan Serçe-2, gemi ya da kara araçları gibi farklı platformlara entegre edilecek ve sürü İHA çalışmalarında da kullanılacak

İSTANBUL (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Güvenlik güçlerinin yaygın olarak kullandığı insansız uçan sistem Serçe, yeni versiyonu ile çok daha yetenekli şekilde görev yapmaya başladı.

ASELSAN, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) insansız sistemler alanındaki en yeni çözümlerini sergiledi. Çok rotorlu
insansız uçan sistem Serçe-2 de sergilenen araçlar arasında yer aldı.

ASELSAN İnsansız Sistemler Proje Mühendisi Deniz Temurtaş, AA muhabire yaptığı açıklamada, şirket tarafından geliştirilen Serçe-1'in uzun süredir ve yüksek adetlerde güvenlik güçlerine teslim edildiğini ve başarıyla görev yaptığını söyledi.

Güvenlik güçlerinden gelen talepler ve teknolojik gelişmeye paralel olarak Serçe-1'den daha yüksek kabiliyetlere sahip Serçe-2'yi geliştirdiklerini anlatan Temurtaş, aracın keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı olarak otonom şekilde görev yapabildiğini belirtti.

Sistemlerin havada kalış süresi dolayısıyla farklılaştığına işaret eden Temurtaş, Serçe-1'in 35 dakika havada kalabilirken, Serçe-2'de bu sürenin bir saate kadar çıkabildiğini bildirdi. Temurtaş, yenilenen platform, itki ve batarya sistemi sayesinde Serçe-2'nin daha uzun süreler uçuş gerçekleştirebilmesinin sağlandığını kaydetti.

- "Serçe-2'yi sürü İHA olarak da kullanmak istiyoruz"

Deniz Temurtaş, aracın özellikle terörle mücadele ve sınır bölgelerinde kullanıldığını ifade ederek, Serçe-2'nin gemi ya da kara araçları gibi farklı platformlara entegre şekilde kullanılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü bildirdi.

Temurtaş, "Sürü insansız hava araçlarına (İHA) yönelik de çalışmalarımız var. Serçe-2'yi sürü İHA olarak da kullanmak istiyoruz." dedi.

ASELSAN'ın yürüttüğü çalışmalarla aracın uçuş süresi ile birlikte modülerliği artırıldı. Bu da sahada kullanıcılar için daha kolay ve küçük boyutlarda taşımaya imkan sağladı. İnsansız sistemler için kritik unsurlardan olan sessiz çalışma konusunda da Serçe'nin kabiliyeti artırıldı. Böylece Serçe-2, çok daha sessiz şekilde kendisine verilen görevleri yerine getirebiliyor.

Lazer destekli iniş sistemine sahip Serçe-2, hareketli hedef tespit ve takibi yapabiliyor. Tam otonom seyir gerçekleştirebilen Serçe-2, uçuş esnasında görev planı değişikliğine imkan veriyor.

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ASELSAN İHA İnsansız Hava Aracı insansız uçan sistem Serçe-2 TEKNOFEST İSTANBUL

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