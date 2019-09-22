ASELSAN, Serçe'nin gücünü katladı

İSTANBUL (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Güvenlik güçlerinin yaygın olarak kullandığı insansız uçan sistem Serçe, yeni versiyonu ile çok daha yetenekli şekilde görev yapmaya başladı.

ASELSAN, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) insansız sistemler alanındaki en yeni çözümlerini sergiledi. Çok rotorlu

insansız uçan sistem Serçe-2 de sergilenen araçlar arasında yer aldı.

ASELSAN İnsansız Sistemler Proje Mühendisi Deniz Temurtaş, AA muhabire yaptığı açıklamada, şirket tarafından geliştirilen Serçe-1'in uzun süredir ve yüksek adetlerde güvenlik güçlerine teslim edildiğini ve başarıyla görev yaptığını söyledi.

Güvenlik güçlerinden gelen talepler ve teknolojik gelişmeye paralel olarak Serçe-1'den daha yüksek kabiliyetlere sahip Serçe-2'yi geliştirdiklerini anlatan Temurtaş, aracın keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı olarak otonom şekilde görev yapabildiğini belirtti.

Sistemlerin havada kalış süresi dolayısıyla farklılaştığına işaret eden Temurtaş, Serçe-1'in 35 dakika havada kalabilirken, Serçe-2'de bu sürenin bir saate kadar çıkabildiğini bildirdi. Temurtaş, yenilenen platform, itki ve batarya sistemi sayesinde Serçe-2'nin daha uzun süreler uçuş gerçekleştirebilmesinin sağlandığını kaydetti.