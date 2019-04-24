ASELSAN Tekno Macera platformunu tanıttı

ASELSAN tarafından Türkiye’deki 6-12 yaş grubundaki çocukların teknolojide üretken olmasını hedefleyen Tekno Macera platformunun tanıtımı yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığınca himaye edilen projenin tanıtımı Bilkent Otel ve Kongre Merkezinde düzenlenen lansman töreniyle gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Tekno Macera Web Sitesinde yer alan öğretici makaleler, eğitim amaçlı oluşturulan animasyonlar ve oyunlar, bilgilendirici haber yazıları ve küçük yarışmalar bulunuyor.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, lansmanda yaptığı konuşmada, geleceğin yerli ve milli teknolojisi için bugünün çocuklarına yapılan eğitimlerin ve projelerin hayati önemde olduğunu ifade etti.

Gelişmiş ülkelerin doğru insan kaynağı için kabiliyetleri bularak iyi eğittiğini belirten Şeker, "Türkiye’nin de içinde bulunduğumuz teknoloji çağında tüketen değil üreten ülke olması gerekiyor. Genç nüfusumuz var ve fen bilimlerine meraklı, bu bizim en önemli avantajımız bunun fırsata çevrilmesi gerekli" dedi.