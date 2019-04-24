FİNANS

ASELSAN Tekno Macera platformunu tanıttı

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 21:43 | Son Güncelleme

ASELSAN Tekno Macera projesiyle 6-12 yaş grubundaki çocuklara teknolojide üretken olmayı hedefleyen faaliyetler düzenleyecek - Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker: - "Türkiye'nin de içinde bulunduğumuz teknoloji çağında tüketen değil üreten ülke olması gerekiyor. Genç nüfusumuz var ve fen bilimlerine meraklı, bu bizim en önemli avantajımız bunun fırsata çevrilmesi gerekli" - ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün: - "ASELSAN olarak yerli ve milli teknolojik ürünler için çocuklarımızın bilim ve teknoloji odaklı oyunlar ile düşünme, keşfetme, tasarlama ve üretimi öğrenmelerini hedefliyoruz"

ASELSAN tarafından Türkiye’deki 6-12 yaş grubundaki çocukların teknolojide üretken olmasını hedefleyen Tekno Macera platformunun tanıtımı yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığınca himaye edilen projenin tanıtımı Bilkent Otel ve Kongre Merkezinde düzenlenen lansman töreniyle gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Tekno Macera Web Sitesinde yer alan öğretici makaleler, eğitim amaçlı oluşturulan animasyonlar ve oyunlar, bilgilendirici haber yazıları ve küçük yarışmalar bulunuyor.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, lansmanda yaptığı konuşmada, geleceğin yerli ve milli teknolojisi için bugünün çocuklarına yapılan eğitimlerin ve projelerin hayati önemde olduğunu ifade etti.

Gelişmiş ülkelerin doğru insan kaynağı için kabiliyetleri bularak iyi eğittiğini belirten Şeker, "Türkiye’nin de içinde bulunduğumuz teknoloji çağında tüketen değil üreten ülke olması gerekiyor. Genç nüfusumuz var ve fen bilimlerine meraklı, bu bizim en önemli avantajımız bunun fırsata çevrilmesi gerekli" dedi.

Şeker, ASELSAN’ın Tekno Macera platformuyla ülke geleceğine yaptığı yatırımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-"Milli teknolojinin temeli bugünün çocuklarıyla atılacak"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün de milli teknolojiler hedefi doğrultusunda geleceğin temellerinin bugünün çocuklarıyla atılacağını belirtti.

Projenin bu kapsamda çocuklara teknolojiyi öğretmek için kurulduğunu kaydeden Görgün, "ASELSAN olarak yerli ve milli teknolojik ürünler için çocuklarımızın bilim ve teknoloji odaklı oyunlar ile düşünme, keşfetme, tasarlama ve üretimi öğrenmelerini hedefliyoruz." diye konuştu.

Görgün, ASİL Platformu kapsamında kurulan Tekno Macerayla çeşitli oyunlar, yarışmalar, deneyler, aktivitelerle çocukların akılda kalıcı ve aktif yöntemlerle teknolojiyi tanıyacaklarını aktardı.

Öte yandan proje kapsamında farklı alışveriş merkezlerinde düzenlenecek etkinliklerle çocuklara interaktif uygulamalarla kod okur-yazarlığı, fen bilimi deneyleri ve mühendislikler hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanıyor.

Açılış konuşmalarının ardından ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün tarafından Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker’e plaket takdim edildi.

PARTNERUnutkanlık mı yoksa depresyon mu?Unutkanlık mı yoksa depresyon mu?
Yeni başkanlardan İZTO'ya iş birliği sözüYeni başkanlardan İZTO'ya iş birliği sözü
Garanti faaliyetlerini "Garanti BBVA" markasıyla sürdürecekGaranti faaliyetlerini "Garanti BBVA" markasıyla sürdürecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker

En Çok Okunan Haberler

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar...

Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar...

Tarlada 1 buçuk, pazarda 8 lira

Tarlada 1 buçuk, pazarda 8 lira

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni başkanlardan İZTO'ya iş birliği sözü

Yeni başkanlardan İZTO'ya iş birliği sözü

Garanti faaliyetlerini "Garanti BBVA" markasıyla sürdürecek

Garanti faaliyetlerini "Garanti BBVA" markasıyla sürdürecek

Tech4Culture projesiyle Burdur’un tarihi ve kültürü dünyaya tanıtılacak

Tech4Culture projesiyle Burdur’un tarihi ve kültürü dünyaya tanıtılacak

Antalya'da, 11 günde 4 Hint düğünü

Antalya'da, 11 günde 4 Hint düğünü

MÜSİAD / Kaan: Kırsaldaki yaşamı teşvik etmemiz lazım

MÜSİAD / Kaan: Kırsaldaki yaşamı teşvik etmemiz lazım

TURAP EXPO Türk ve Arap Ülkelerine Köprü Oluyor

TURAP EXPO Türk ve Arap Ülkelerine Köprü Oluyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.