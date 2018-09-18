ASELSAN Uluslararası Ticari Araçlar Fuarı'na katılacak

ASELSAN, otomotiv ve yan sanayi konusunda dünyanın en büyük organizasyonları arasında yer alan IAA Ticari Araçlar Fuarı'na katılacak.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, firma, ticari araç fuarları arasında dünyada saygın yeri bulunan ve 20-27 Eylül'de Almanya'nın Hannover şehrinde gerçekleşecek IAA Ticari Araçlar (IAA Commercial Vehicles) Fuarı'nda, elektrikli çekiş ve kontrol sistemlerini sergileyecek.

ASELSAN, bu sene 67'ncisi düzenlenecek fuarda elektrikli hareketlilik çözümleri konusunda kendi geliştirdiği imkan ve kabiliyetlerini ziyaretçilere ve uluslararası sektör temsilcilerine tanıtma imkanını yakalayacak.

Firma, şehir içi toplu ulaşım için tasarlanan elektrikli otobüs çözümü konusunda diğer üreticilerle aynı ortamda iş birliği fırsatlarını değerlendirme ve inovatif çözümler geliştirme konusunda görüş alışverişinde bulunacak.

