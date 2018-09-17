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ASELSAN ürünleri Afrika'da sergilenecek

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 14:39 | Son Güncelleme

ASELSAN ürünleri Afrika'da sergilenecek

ASELSAN, Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'na (The Africa Aerospace and Defence-AAD) katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AAD, ASELSAN'ın katıldığı uluslararası savunma fuarları arasında özel bir öneme sahip bulunuyor.

AAD, Afrika kıtasının en büyük, dünyanın da 6. büyük savunma fuarı olmasının yanı sıra kıtada yer alan birçok ülkeyle yakın temas kurulabilmesine olanak sağlıyor.

ASELSAN, 19-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarda, taktik haberleşme sistemleri, hassas ve lazer güdüm kitleri, sınır güvenlik sistemleri, termal ve gece görüş sistemleri, hedef işaretleme podu, uzaktan komutalı stabilize silah sistemleri, kara gözetleme radarı ve deniz platformu sistemleri gibi ürünleri sergileyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı ASELSAN

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