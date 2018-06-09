FİNANS

ASELSAN "vücut tarayıcı" geliştiriyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

ASELSAN, son dönemde havaalanlarında kullanılmaya başlanan vücut tarayıcıları üretmek için önemli bir adım attı - Havaalanı, otogar, metro, alışveriş merkezi, stadyum gibi kalabalık kamusal alanlarda kıyafet altına gizlenen tehlike oluşturabilecek cisimlerin tespiti için geliştirilen radar prototipinin, metalik/metalik olmayan silah ve bıçak gibi hedefleri başarıyla görüntülediği doğrulandı - Geliştirilen üç boyutlu görüntüleme algoritmaları, Yere Nüfuz Eden Radar ve Duvar Arkası Görüntüleme Radarı gibi sistemlerde de kullanılabilecek

GÖKSEL YILDIRIM - ASELSAN, radar konusunda askeri alandaki birikimiyle sivil ihtiyaçlara yönelik çözümler üretiyor. Şirket, son dönemde havaalanlarında kullanılmaya başlanan ve kıyafet altına gizlenen tehlike oluşturabilecek cisimlerin tespitini sağlayan "vücut tarayıcıları" üretmek için önemli bir adım attı.

ASELSAN, radar ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılamak üzere Türkiye’nin Radar Teknoloji Merkezi olarak tasarım, geliştirme ve üretim faaliyetlerine 20 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Şirketin Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Sektör Başkanlığı tarafından, radar konusunda askeri alanda kazanılan birikim ve teknolojilerin kullanılmasıyla yurt içi/yurt dışı müşterilerinin sivil radar ihtiyaçlarına cevap verebilecek ürünlerin süratle geliştirilebileceği değerlendirildi. Bu doğrultuda, Türkiye'nin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak aralarında 3 Boyutlu Güvenlik Radarı'nın da olduğu bir dizi alanda çalışmalara başlandı.

Havaalanı, otogar, metro, alışveriş merkezi, stadyum gibi kalabalık kamusal alanlarda oluşabilecek güvenlik zafiyetlerini önlemek amacıyla giysi altında saklanan tehditlerin insan müdahalesine gerek olmadan tespitine ilişkin ihtiyaçlar giderek artıyor.

ASELSAN, bu ihtiyaca cevap verebilmek için şahıslar üzerinde gizlenmiş ve güvenlik için tehlike arz edebilecek metalik/metalik olmayan yabancı cisimleri 3 boyutlu olarak yüksek çözünürlükle görüntüleyen, otomatik hedef tespit işlevine sahip ultra-geniş bantlı radar görüntüleme sistemi geliştirilmesi hedefiyle yola çıktı.

Bu kapsamda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli 3 Boyutlu Güvenlik Radarı Teknoloji Geliştirme Projesi'ne Ocak 2015’te başlandı ve geçen yılın sonunda tamamlandı.

Proje kapsamında ultra-geniş bantlı, seyrek yerleşimli MIMO anten dizisine sahip basamak frekans taramalı görüntüleme radar prototipi geliştirildi. Yapılan testlerde, kıyafet altına gizlenmiş metalik/metalik olmayan silah ve bıçak hedeflerinin başarıyla görüntülendiği doğrulandı. Projeyle 3 Boyutlu Görüntüleme Radarı'nın ürünleşmesi için gerekli kritik teknolojiler kazanılarak, gelecek dönemde ürün geliştirme faaliyetlerine devam edilmesi hedefleniyor.

Çalışmaların geldiği boyut, 3 Boyutlu Güvenlik Radarı ürün konfigürasyonu temsili görseli ile radarın kullanıcı görüntü ünitesine ilişkin görsellerle de ortaya konuldu.

Buna ek olarak, proje kapsamında geliştirilen 3 boyutlu görüntüleme algoritmaları, Yere Nüfuz Eden Radar (YENER) ve Duvar Arkası Görüntüleme Radarı gibi radar sistemlerinde de kullanılabilecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan alımlarla havaalanlarında geçen yıl bir dizi vücut tarayıcı cihaz kullanılmaya başlanmıştı. Yolcuların vücudunu saniyeler içinde tarayan cihaz, elde edilen bilgileri ekran üzerinde gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
3 Boyutlu Güvenlik Radarı ASELSAN Radar vücut tarayıcı

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