ASELSAN yeni telsizini TEKNOFEST'te tanıttı

İSTANBUL (AA) - ASELSAN’ın tasarım ödüllü yeni 3700 Sayısal El Telsizi, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'de tanıtıldı.

ASELSAN, 43 yıllık telsiz tasarım ve üretim geleneğiyle kamu güvenliği haberleşmesine yönelik geliştirdiği yeni 3700 serisi telsiz ailesinin ilk ürünü olan 3700 El Telsizi'ni kullanıcılarına teslim etmeye başladı.

Teslimatla ilgili lansman töreni İstanbul Yeni Havalimanı alanında gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul’de yapıldı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, lansmanda yaptığı konuşmada, tüm dünyanın teknolojik bir yarış içinde olduğunu ve bu yarışta geride kalanların teknoloji geliştiren ülkelerin pazarı olmaktan öteye gidemediğini söyledi.

Türkiye'de dünyayla yarışacak teknolojik ürünler üretebilecek kabiliyet, altyapı, azim ve kararlılık bulunduğunu vurgulayan Görgün, "ASELSAN gibi teknoloji üreten şirketlerimiz bunun ispatı olarak büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir." dedi.

\

- Tasarımı ödül getirdi

3700 El Telsizi, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, istihbarat, özel kuvvetler, acil sağlık hizmetleri, itfaiye ve diğer belediye birimlerinin haberleşme ihtiyaçlarına yönelik farklı özelliklerde ürünler sunan ASELSAN’ın bu alandaki yeni çözümlerinden birini oluşturuyor.