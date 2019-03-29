FİNANS

ASELSAN'a çevre ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 29.03.2019 10:46 | Son Güncelleme

ASELSAN'a çevre ödülü

ASELSAN, en prestijli çevre projelerinden Karbon Saydamlık Projesi'nde (CDP) ödül aldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, CDP'de 2018'de ASELSAN, küresel ve ülke ortalamasının üstünde performans göstererek puanını "B" seviyesinden "A-" seviyesine yükseltti.

Şirket, bu seviyeyle Türkiye'de en yüksek puanı alan ilk iki firmadan biri oldu, dünyada ise önemli savunma sanayi liderleriyle aynı puanı aldı.

ASELSAN'ın ödülü, CDP İklim Konferansı kapsamında düzenlenen Liderler Paneli'nde konuşmacı olarak yer alan Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş'a takdim edildi.

CDP, şirketlerin iklim stratejilerinin kamuoyuna açıklanmasını sağlayarak, performans iyileştirmesi yapma imkanı veriyor. Dünyada marka değeri, yatırımcı ilişkileri çalışmaları ve sürdürülebilirlik raporu için önem arz eden CDP raporuna, gönüllü olarak Türkiye'den BİST-100 şirketleri ve diğer firmalar katılım sağlıyor.

Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattıŞemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı
Dış ticaret açığı Şubat’ta 2 milyar 134 milyon dolara geriledi (2)Dış ticaret açığı Şubat’ta 2 milyar 134 milyon dolara geriledi (2)
Termik santrallerde Ocak’ta 6.7 milyon ton kömür yakıldıTermik santrallerde Ocak’ta 6.7 milyon ton kömür yakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ASELSAN CDP Ödül

En Çok Okunan Haberler

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Dövize dikkat! Dalgalanma sürüyor

Dövize dikkat! Dalgalanma sürüyor

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Milyonları ilgilendiriyor! Artık e-Devletten yapılabilecek

Milyonları ilgilendiriyor! Artık e-Devletten yapılabilecek

BDDK'nın kuyumda 4 taksit düzenlemesi yürürlüğe girdi

BDDK'nın kuyumda 4 taksit düzenlemesi yürürlüğe girdi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi

Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
 TSKB’de yeni atamalar yapıldı

 TSKB’de yeni atamalar yapıldı

Darüşşafaka Cemiyeti kurumsal yönetim notu 9.54’e yükseldi

Darüşşafaka Cemiyeti kurumsal yönetim notu 9.54’e yükseldi

Dış ticaret açığı Şubat’ta 2 milyar 134 milyon dolara geriledi (2)

Dış ticaret açığı Şubat’ta 2 milyar 134 milyon dolara geriledi (2)

Termik santrallerde Ocak’ta 6.7 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Ocak’ta 6.7 milyon ton kömür yakıldı

TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Feyyaz Ünal seçildi

TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Feyyaz Ünal seçildi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.