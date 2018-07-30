ASELSAN'a Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yeni sipariş

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı ile arasındaki "Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi" ile ilgili sözleşmede yapılan değişlikle ASELSAN'a 247,5 milyon TL ve 33,7 milyon dolarlık ek sipariş verildiği bildirildi.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 'Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi' ile ilgili olarak 5 Şubat 2013 tarihinde imzalanan sözleşmeye ilişkin sözleşme değişikliği yapılmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 247 milyon 517 bin 78 TL + 33 milyon 682 bin 993 dolar tutarında ilave 'Güvenlik Sistemi' siparişi verilmiştir. İşbu sözleşme değişikliği kapsamında, teslimatların 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır."
Taksilere kamera takılması kararına mahkemeden iptal
Bankaların kârı dudak uçuklattı
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (30 Temmuz dolar kuru)
Danıştay'dan milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren 'hesap işletim ücreti' kararı
E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı
Dolar ne kadar? (27 Temmuz 2018)
İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı
Rahip Brunson kararına piyasaların tepkisi
Halkbank hisselerine ‘Brunson’ etkisi
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Okuyucu Yorumları 0 yorum