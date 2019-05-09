ASELSAN'dan 2 milyar liralık ciro

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Kara, hava, deniz ve uzay platformlarında yüksek teknoloji sistem çözümleri geliştiren ASELSAN, askeri ve sivil haberleşme sistemleri, aviyonik sistemler, elektronik harp ve istihbarat sistemleri, radar sistemleri, atış kontrol sistemleri, komuta kontrol sistemleri, deniz savaş sistemleri, güvenlik sistemleri, ulaşım sistemleri, enerji sistemleri, trafik ve otomasyon sistemleri, güdüm sistemleri, elektro-optik sistem ve ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi, imalatı, sistem entegrasyonu, modernizasyonu ve satış sonrası hizmetleri alanlarında Türkiye'nin teknoloji merkezi konumunda bulunuyor.

Şirket, söz konusu dönemde çalışmalarını "Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri", "Savunma Sistem Teknolojileri", "Radar ve Elektronik Harp Sistemleri", "Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik" ile "Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon" temel faaliyet alanlarında sürdürdü.

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketi ASELSAN, yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 2 milyar liralık ciro elde etti, elindeki siparişleri 9,5 milyar dolara çıkardı.

Söz konusu alanlarda yılın ilk çeyreğinde teslimatlar gerçekleştiren ASELSAN, bunun yanında askeri ve sivil ihtiyaçlara yönelik yeni siparişler aldı.

Geçen yılın sonunda 9,1 milyar dolarlık siparişe sahip olan ASELSAN'ın elindeki işlerin ekonomik büyüklüğü ilk 3 ayda imzalanan sözleşmelerle 9,5 milyar dolara ulaştı. ASELSAN'ın sipariş defterindeki işlerin teslimat süresi ortalama olarak 4-5 yıllık bir süreye yayılıyor.

ASELSAN'ın toplam satışları ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 46 arttı. Şirketin ilk 3 aylık dönemdeki konsolide net satış tutarı 1 milyar 998 milyon 99 bin lirayı buldu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 251 milyon 39 bin lira olan yurt içi satışlar yüzde 40 artarak 1 milyar 746 milyon 174 lira çıktı. Aynı dönemde yurt dışı satışlar yüzde 121 artarak 114 milyon 160 bin liradan 251 milyon 925 bin liraya ulaştı.

Satışların yurt dışı yüzde 12'lik kısmı yurt dışı kaynaklı siparişler dolayısıyla gerçekleşti.

