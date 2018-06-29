ASELSAN'dan 40,3 milyon dolarlık sözleşme

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında 40,3 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan Seyyar Havan Tespit Radarı tedariki amacıyla 40 milyon 320 bin dolar tutarında sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

