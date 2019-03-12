ASELSAN'dan 64 ülkeye ihracat

MANİSA (AA) - ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şirket olarak geçen yıl 1 milyar 872 milyon dolar ciro elde ettiklerini, 64 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin (MCBÜ) Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Milli ve Yerli - Bir idealden gerçeğe ASELSAN" konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Görgün, ASELSAN hakkında öğrencilere ve akademisyenlere bilgi verdi.

Görgün, konferansta yaptığı sunumunda Türkiye’de savunma sanayisinde yaklaşık 45 bin kişinin çalıştığına işaret ederek, "Bizim gerçekten önemli atılımları yapabilmemiz için bu sayının 400-500 binlere ulaşması gerekiyor. ASELSAN’da yabancı çalışan yok, herkes Türk, herkes yerli ve milli. İşte sizin gibi bu sıralarda oturan ve sonra mezun olan genç mühendislerimiz bu sistemlerin tamamını tasarladılar, ürettiler ve kendi ordumuzun kullanımına sundular." dedi.

Gelişen teknolojiyle gündeme gelen "elektronik harp" konusunun önemini vurgulayan Görgün, "Elektronik harp, aslında sürekli güncellenmesi gereken bir şey. Siz bir şey geliştiriyorsunuz savaş içerisinde olduğunuz karşı güçler hemen kendini yeniliyor ve güncelliyor. Birinci olarak hedef olmamanız gerekiyor. Haberleşme, elektronik ve silah sistemleriniz başka ülkelerin elektronik harp sistemleri tarafından karıştırılıp işlevsiz hale getirilmemeli. Bunlara karşı bir önlem almanız gerekiyor." diye konuştu.