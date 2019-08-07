FİNANS

ASELSAN'dan ilk yarıda 1,3 milyar lira net kar

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 12:00 | Son Güncelleme

ASELSAN, 1 Ocak - 30 Haziran 2019 döneminde 1 milyar 332 milyon 948 bin lira konsolide net kar elde etti - Şirketin haziran sonu itibarıyla yurt içi satışları 4,2 milyar lira ve yurt dışı satışları 396,5 milyon lira olurken, böylece toplam hasılatı 4,6 milyar liraya ulaştı

İSTANBUL (AA) - Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (ASELSAN) bu yılın ilk yarısındaki konsolide net karı 1,3 milyar lira oldu.

ASELSAN'ın, 1 Ocak - 30 Haziran 2019 cari dönemine ilişkin finansal tablosu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Buna göre, ASELSAN'ın geçen yılın ilk yarısında 941 milyon 797 bin lira olan konsolide net karı, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 332 milyon 948 bin liraya yükseldi. Şirketin konsolide net karı, bu yılın 2. çeyreğinde ise 703 milyon 652 bin liraya ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu rakam 590 milyon 436 bin lira düzeyindeydi.

ASELSAN'ın haziran sonu itibarıyla toplam varlıkları 21 milyar 127 milyon 496 bin lira, toplam yükümlülükleri 9 milyar 774 milyon 822 bin lira, özkaynakları 11 milyar 352 milyon 674 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Şirketin haziran sonu itibarıyla yurt içi satışları 4 milyar 227 milyon 955 bin lira ve yurt dışı satışları 396 milyon 460 bin lira olurken, böylece toplam hasılatı 4 milyar 624 milyon 415 bin liraya ulaştı. Toplam hasılat geçen yılın haziran sonunda 3 milyar 279 milyon 776 bin lira düzeyinde gerçekleşmişti. Bu da ASELSAN'ın toplam satış gelirini haziran sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artırdığını ortaya koydu.

ASELSAN'ın 30 Haziran itibarıyla brüt kar marjı yüzde 24, faaliyet kar marjı yüzde 18, net kar marjı yüzde 29, özsermaye karlılığı yüzde 27 ve aktif karlılığı da yüzde 15 oldu.

İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu! İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu!
YENİDEN // Türkiye rotasını Latin Amerika’ya çevirdiYENİDEN // Türkiye rotasını Latin Amerika’ya çevirdi
YENİDEN // Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdiYENİDEN // Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ASELSAN bilanço Net kar

En Çok Okunan Haberler

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Rusya'ya bugünden itibaren vizesiz seyahat başladı

Rusya'ya bugünden itibaren vizesiz seyahat başladı

Milyonlarca kişinin gözü bu haberde! Zam teklifi 16 Ağustos'ta

Milyonlarca kişinin gözü bu haberde! Zam teklifi 16 Ağustos'ta

Kilosu 600 lira olan karakovan balı yok satıyor

Kilosu 600 lira olan karakovan balı yok satıyor

Altında son durum! İşte rakamlar

Altında son durum! İşte rakamlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YENİDEN // Türkiye rotasını Latin Amerika’ya çevirdi

YENİDEN // Türkiye rotasını Latin Amerika’ya çevirdi

YENİDEN // Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdi

YENİDEN // Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdi

Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdi

Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdi

Rixos Hotels, Kızıldeniz’de en büyük her şey dahil otel anlaşması imzaladı

Rixos Hotels, Kızıldeniz’de en büyük her şey dahil otel anlaşması imzaladı

Sabancı Holding’in satışları 2019 ilk yarısında yüzde 24 arttı

Sabancı Holding’in satışları 2019 ilk yarısında yüzde 24 arttı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.