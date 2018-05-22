FİNANS

ASELSAN'dan yerli ve milli KATMER teknolojisi

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 13:15 | Son Güncelleme

ASELSAN'dan yerli ve milli KATMER teknolojisi

ASELSAN'da geliştirilen çok katmanlı mikrodalga seramik (KATMER) teknolojisiyle daha küçük ve güçlü radar ve elektronik harp cihazları üretilebilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, KATMER teknolojisi kullanılarak 30 kata kadar üretilebilen mikrodalga devrelerle oluşturulan mikrodalga modüller, klasik yöntemlerle üretilen modüllere göre çok daha küçük hacme sığdırılabiliyor. Böylece milli ve yerli olarak geliştirilen teknikle uydu/uzay çalışmalarında büyük avantaj elde ediliyor.

Söz konusu teknolojiyle iletim hatlarının üçüncü boyuta yerleştirilebilmesi sayesinde mikrodalga modüllerin harici baskı devre kartlarına gerek kalmayacak şekilde tasarlanabilmesi mümkün hale geliyor.

Bu nitelikleriyle KATMER teknolojisi, özellikle çok sayıda mikrodalga modül içeren radar ve elektronik harp sistemlerinin daha küçük hacimde gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor. Yeni teknik, çok fonksiyonlu ve yüksek performanslı askeri ve uzay uygulamalarında etkin şekilde kullanılıyor.

KATMER teknolojisi, malzemesinin iletken hatlar ve geçitlerle işlenerek tabakalar halinde üst üste dizilmesi ve fırınlanması yöntemiyle katmanlı seramik devre oluşturma yöntemi olarak tanımlanıyor. Teknoloji, geniş bir frekans bandında elektronik kart ve modül yapımında kullanılıyor.

Dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu bu teknoloji, ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen süreçler ve bilgi birikimiyle üretildi.

Söz konusu teknolojiyle kara, hava, deniz ve uzay platformları için geliştirilen radar, elektronik harp ve uydu sistemleri için tasarlanan mikrodalga modüller, sızdırmaz yapıda ve yüksek güvenilirlikle askeri ve uzay standartlarına uygun üretilebilecek.

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
Pegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyasıPegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyası
6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ASELSAN KATMER teknolojisi

En Çok Okunan Haberler

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi

Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyası

Pegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyası

6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi

6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi

Antalya 2 milyon turisti aştı

Antalya 2 milyon turisti aştı

Kardeşlerin çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsü

Kardeşlerin çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsü

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Karar Anı: Aklın para üzerindeki gücü

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Karar Anı: Aklın para üzerindeki gücü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD’nin İran stratejisini açıklayacak

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD’nin İran stratejisini açıklayacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.