ASELSAN'dan yoğun teslimat trafiği

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinin lider kuruluşu ASELSAN, görev aldığı projeler kapsamında 2018'in son döneminde yoğun bir teslimat trafiği yürüttü.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında HGK-84 Modern Mühimmat Tedarik Projesi Sözleşmesi kapsamında aralık ayında çok sayıda HGK-84 Hassas Güdüm Kiti'nin kabul muayene testleri başarıyla tamamlandı. HGK kitleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildi.

ASELSAN tarafından üretilen ve halihazırda Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan mevcut HGK-84 Hassas Güdüm Kitleri, terörle mücadele faaliyetleri ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yoğun ve etkin olarak kullanıldı. Görevlerini başarıyla yerine getiren kitlerin teslimatlarına 2019 yılında da devam edilecek.

- Zırhlılar ASELSAN sistemleriyle donatıldı

Katar Özel Kuvvetler Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda Nurol Makina ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında, çok sayıda

Ejder Yalçın zırhlı aracı için silah/füze, komuta-kontrol, ataletsel navigasyon, keskin nişancı tespit ve radyolink sistemleri geliştirilerek/uyarlanarak üretildi.