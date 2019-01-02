FİNANS

ASELSAN'dan yoğun teslimat trafiği

FİNANS HABERLERİ  | 02.01.2019 12:13 | Son Güncelleme

İlk kez mayın avlama gemisine milli bir mayın tespit sonarı entegre edilip kullanıma alınarak önemli başarıya imza atıldı - Kabul muayene testleri başarıyla tamamlanan çok sayıda HGK-84 Hassas Güdüm Kiti, TSK'ye teslim edildi - MSB ile imzalanan Seyyar Havan Tespit Radar Sistemi Tedariki Sözleşmesi kapsamında birinci teslimat partisi radarların TSK'ye teslimatı gerçekleştirildi

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinin lider kuruluşu ASELSAN, görev aldığı projeler kapsamında 2018'in son döneminde yoğun bir teslimat trafiği yürüttü.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında HGK-84 Modern Mühimmat Tedarik Projesi Sözleşmesi kapsamında aralık ayında çok sayıda HGK-84 Hassas Güdüm Kiti'nin kabul muayene testleri başarıyla tamamlandı. HGK kitleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildi.

ASELSAN tarafından üretilen ve halihazırda Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan mevcut HGK-84 Hassas Güdüm Kitleri, terörle mücadele faaliyetleri ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yoğun ve etkin olarak kullanıldı. Görevlerini başarıyla yerine getiren kitlerin teslimatlarına 2019 yılında da devam edilecek.

- Zırhlılar ASELSAN sistemleriyle donatıldı

Katar Özel Kuvvetler Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda Nurol Makina ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında, çok sayıda
Ejder Yalçın zırhlı aracı için silah/füze, komuta-kontrol, ataletsel navigasyon, keskin nişancı tespit ve radyolink sistemleri geliştirilerek/uyarlanarak üretildi.

Proje kapsamındaki sistem teslimatlarının Katar Milli Günü’ne yetiştirilmesine yönelik müşteri talebinin karşılanabilmesi amacıyla ilgili ekiplerin yoğun gayreti neticesinde ilk parti araçlara yönelik teslimatlar tamamlandı.

- İlke imza atıldı

Şirket, Engin Sınıfı Mayın Avlama Gemileri için uyumlandırılan ASELSAN Mayın Tespit Sonar Sistemi'nin (MATESS) TCG Edincik gemisine teslimatı başarıyla tamamlandı.

İlk kez mayın avlama gemisine milli bir mayın tespit sonarı entegre edilip kullanıma alınarak önemli başarıya imza atıldı.

Gemi seyir güvenliğini sağlamak amacıyla yüksek güvenilirlikte geliştirilen sistem, su altındaki cisimlerin otomatik tespit, konumlandırma ve sınıflandırılması yeteneklerine sahip bulunuyor.

- Yeni Serhat radarları göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile ASELSAN arasında imzalanan Seyyar Havan Tespit Radar Sistemi Tedariki Sözleşmesi
kapsamında birinci teslimat partisi Serhat radarlarının kabul muayene testleri başarıyla tamamlandı. Radarlar TSK'ye teslim edildi.

ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen ve halihazırda Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan mevcut radarlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki terörle mücadele faaliyetleri ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yoğun ve etkin kullanıldı.

Serhat radarının havan tehdidi altında bulunan bölgelerde ülke savunmasına önemli katkılarda bulunduğu belirtiliyor.

PARTNERHayat Bilgisi Kopil'in son halini görmeye hazır mısınız?Hayat Bilgisi Kopil'in son halini görmeye hazır mısınız?
ING / Köseoğlu EBF Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçildiING / Köseoğlu EBF Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçildi
Tatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştıTatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ASELSAN Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayisi Serhat radarı Türk Silahlı Kuvvetleri,

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Akbank, düşük kurdan dolar sattı!

Akbank, düşük kurdan dolar sattı!

2019 yılında neye, ne kadar ödeyeceğiz?

2019 yılında neye, ne kadar ödeyeceğiz?

Dikkat çeken uyarı: Fiyatlar tıkır tıkır artacak!

Dikkat çeken uyarı: Fiyatlar tıkır tıkır artacak!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ING / Köseoğlu EBF Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçildi

ING / Köseoğlu EBF Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçildi

Tatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştı

Tatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştı

Alaşehir Gümrüğü'nden tarımsal ürün ihracatı düştü, gelir aynı kaldı

Alaşehir Gümrüğü'nden tarımsal ürün ihracatı düştü, gelir aynı kaldı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldı

Marmarabirlik: Ürün bedelinin kalan kısmı 2 taksitte ödenecek

Marmarabirlik: Ürün bedelinin kalan kısmı 2 taksitte ödenecek

Zamanda yolculuk yaptılar

Zamanda yolculuk yaptılar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.