FİNANS

ASELSAN'ın "lazer silahı" saha testinde

FİNANS HABERLERİ  | 10.06.2018 16:05 | Son Güncelleme

Lazer savunma sistemi, altına patlayıcı madde bağlanmış ticari insansız hava aracını güvenli bir mesafede patlatmayı başardı

ASELSAN tarafından yürütülen lazer sistemleri savunma programının son aşamasında saha testleri gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, lazer sistemleri savunma programının testleri devam ediyor.

ASELSAN Lazer Savunma Sistemi (LSS), şüpheli cisimlerin ve el yapımı patlayıcıların, meskun mahalde kullanılan branda, örtü benzeri geçici engellerin ve mini insansız hava araçlarının tespit ve imhasına yönelik geliştirildi. LSS, arazi ve meskun mahal kullanımı için zırhlı araç üzerine entegre edildi.

Testlerde LSS’nin hareketli bir kara aracı üzerinde istenen bölgeye süratle intikali, ardından el yapımı patlayıcılara, branda, örtü gibi geçici yol engelleyicilere ve saldırı ya da istihbarat amaçlı uçan ticari drone'lara karşı etkinliği gösterildi. LSS, altına patlayıcı madde bağlanmış ticari insansız hava aracını güvenli bir mesafede patlatmayı başardı. LSS, mini insansız hava aracının kamerasını da yakarak etkisiz hale getirdi.

LSS, herhangi bir lisans ya da ihraç iznine tabi olmadan milli olarak üretildi.

Atımların maliyeti kuruş mertebesinde olan sistemle aracın yakıtı olduğu sürece kesintisiz atış yapılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ASELSAN drone lazer

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