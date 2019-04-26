FİNANS

ASELSAN'ın yeni "Guru"su göreve başladı

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

Kritik askeri noktalarda güvenilir enerji sağlayan Guru Kompakt, ASELSAN Hibrit Enerji Sistemleri'nin en yeni üyesi olarak IDEF'19'da ilk kez sergilenecek - TSK envanterine giren sistem, sahip olduğu yüksek verimli güneş panelleri ve güçlü rüzgar türbiniyle güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiyor - Guru Kompakt kritik askeri sistemleri saatlerce besleyebiliyor

GÖKSEL YILDIRIM - ASELSAN, farklı yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten bileşenlerin enerji depolama üniteleri ve dizel jeneratörle birlikte kullanıldığı konteynere entegre edilmiş taşınabilir hibrit enerji sistemlerine yenisini ekledi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kritik askeri noktalarda güvenilir enerji sağlayan Guru Kompakt, ASELSAN Hibrit Enerji Sistemleri'nin en yeni üyesi olarak 30 Nisan-3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF'19) ilk kez sergilenecek.

Askeri sistemlerin farklı enerji ihtiyaçları dikkate alınarak 1,5 yıl gibi kısa bir sürede geliştirilen Guru Kompakt, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girme başarısı yakaladı.

Sistem, sahip olduğu yüksek verimli güneş panelleri ve güçlü rüzgar türbiniyle güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiyor. Yüksek kapasiteli bataryaları sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi en zorlu çevre koşullarında depolayan Guru Kompakt, temiz, sürekli ve güvenilir enerji elde edilmesini sağlıyor. Hem bağımsız tek enerji kaynağı hem de elektrik şebekesi ve dizel jeneratörlere yedek olarak kullanılabilen Guru Kompakt, otomatik devreye girerek kritik askeri sistemleri saatlerce besleyebiliyor.

Akıllı güç dönüşüm birimleriyle güneş ve rüzgar enerjisinden üretilen enerjiyi en verimli şekilde değerlendiren Guru Kompakt, özgün, yüksek dayanımlı, ergonomik ve hızlı kurulabilir tasarımıyla da öne çıkıyor.

Sistem, askeri birlik, kışla, üs, karakol, kalekollar, askeri tatbikatlar, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları, tarım uygulamaları, kamplar, maden ve inşaat alanları, acil durum ve doğal afetler, elektrik arızaları, elektrik şebekesinden uzak yerler (adalar, haberleşme baz istasyonları ve benzeri) ve farklı uygulamalar için enerji ihtiyacını karşılıyor.

Farklı coğrafi konumlar ve ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir hibrit enerji sistemleri geliştiren ASELSAN, Guru Kompakt ile askeri bölgelerin enerji çözümlerinde de varlığını vurguluyor.

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