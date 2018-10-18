"Asgari ücret 2 bin liranın üzerinde olsun" talebi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücretlinin dayanma gücü kalmadı. Bununla ilgili önümüzdeki hafta başında randevumuza gideceğiz. Bakanla hafta içinde bu konuyu konuşup kamuoyunu bilgilendiririz." dedi.

Atalay, sendikasının Afyonkarahisar’da termal bir otelde düzenlenen Bursa, İstanbul ve İzmir bölgelerine bağlı illerin şube başkanları ve il temsilcilerinin katıldığı eğitim seminerine katıldı.

Programın açılışında konuşan Atalay, Türk-İş'in 4 milyon civarında üyeye sahip olduğunu ve sendika olarak hata yapmamaya dikkat ettiklerini söyledi.

Malatya'daki bir toplantıda asgari ücret konusunu gündeme getirdiklerini ifade eden Atalay, şunları kaydetti:

"Bu ülkede ekonomik sıkıntı var. Kriz, ekonomik sıkıntı, dolar, adına ne derseniz deyin, bir sıkıntı var. Bu sıkıntılardan istifade eden de oluyor, bedel ödeyenler de oluyor. Kar edenler de oluyor, zarar edenler de oluyor. Şimdi işsiz, asgari ücretli ve emekli en çok zarar edenler. Sonra enflasyona uymayarak çalışanlar var. Onun için böyle dönemlerde ülkemiz komple bir bedel ödüyor. Amerika işin içinde, dünya işin içinde. Bu ekonomik savaş. Dünyada ülkelerin çıkarları falan yok. Ekonomik çıkarlar var. Suudi Arabistan'ın Yahudi'yle ne çıkarı var ki? Var çıkarı. Amerika'yla ne çıkarı var ki? Var çıkarı."