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ASHİB Başkan Yardımcısı Yamanyılmaz'dan kredi çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 14:54 | Son Güncelleme

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz: - "(Dövizdeki spekülatif ataklar) Ülkemizde TOBB, TİSK, TESK, KESK, TÜRK-İŞ, DİSK, TTİS ve OSB'ler gibi ekonomik birlik ve örgütlerin üyelerinden muhtelif adlarla topladıkları paralar çok büyük rakamlara ulaşmış durumdadır. Bankalarda mevduat olarak tutulan bu paralar kara gün akçesidir" - "Bu güzide birlik ve kurumlarımızın kaynaklarının Eximbank ve bankalar aracılığıyla üretici ve ihracatçılara uygun faizle kullandırılması sağlanmalıdır"

MERSİN (AA) - Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, dövizdeki spekülatif atakları önlemenin en etkili yolunun daha çok üretim ve ihracattan geçtiğini belirterek, çeşitli meslek örgütlerinin bankalarda biriken mevduatlarının üretici ve ihracatçılara uygun faizle kullandırılmasını istedi.

Yamanyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, ASHİB olarak ihracatı artırıp daha fazla döviz getirmek için çalışmalara hız verdiklerini aktardı.

Hem Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) üyelerinin hem de Türkiye'deki tüm ihracatçı ve işletmelerin kaynak ihtiyacı olduğunu ifade eden Yamanyılmaz, şunları kaydetti:

"Kaynağımız ne kadar fazla olursa ihracatımız da o kadar artacaktır. Bu kaynak ihtiyacı, kamu ve özel bankaların desteğiyle sınırlı tutulmamalı. Ülkemizde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTİS) ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) gibi ekonomik birlik ve örgütlerin üyelerinden muhtelif adlarla topladıkları paralar çok büyük rakamlara ulaşmış durumdadır. Bankalarda mevduat olarak tutulan bu paralar kara gün akçesidir. Gün birlik günüdür. Bu güzide birlik ve kurumlarımızın kaynaklarının Eximbank ve bankalar aracılığıyla üretici ve ihracatçılara uygun faizle kullandırılması sağlanmalıdır. Bu yolla birliklerimizin ve meslek örgütlerinin paraları güvenle varlığını korurken ihracatın artırılıp, ülkemizin cari açık veren değil, cari fazla veren bir ülke haline gelmesinin de yolu açılacaktır."

Yamanyılmaz, özellikle bugünlerde ülkeye getirilecek her dövizin çok kıymetli olduğunu bildirdi.

Sanayici ve iş insanları olarak üreterek, teknoloji ve katma değerli ürün ihraç ederek başka ekonomik darbe girişimlerini engellemekle mükellef olduklarını aktaran Yamanyılmaz, bunun yolunun da daha fazla ihracat yapmaktan geçtiğini sözlerine ekledi.

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