Aşırı kırmızı et tüketimi erken öldürebilir

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Diyetisyeni Arif Kaçan, gereğinden fazla kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri tüketiminin yaşam süresinin kısalmasına neden olduğunun kanıtlandığını kaydederek, "Kırmızı etin haftalık 500 gramla sınırlandırılmasının kardiyovasküler hastalıklar ve kansere yakalanma riskini azalttığı ortaya çıktı.” dedi.

Diyetisyen Kaçan, yaptığı yazılı açıklamada, gıdaların yeterli ve dengeli tüketilmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, “İnsan sağlığı ve beslenmesi için gerekli olan ürünlerin başında hayvansal kaynaklı ürünler geliyor. Kırmızı et, beyaz et ve balık eti sağlık açısından günlük hayatta yeterli miktarda tüketilmesi gereken zengin protein kaynaklarıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Son zamanlarda özellikle kırmızı et tüketimini azaltmaya ya da tamamen tüketmemeye yönelik yapılan kampanyalara değinen Kaçan, “Hem daha sağlıklı beslenme hem de çevreye verilen zararı minimuma düşürme isteği et tüketiminin azaltılmasına yönelik kampanyaların temel dayanakları. Ülkemizde kaliteli protein kaynaklarından biri olmasına karşın kırmızı et tüketimi çoğu bireyde özellikle de çocuklarda yetersiz alınıyor. Ülkemizde yapılan çalışmalara göre gelir düzeyi arttıkça kırmızı et tüketiminin de arttığı görülüyor. Özellikle ekonomik gücü iyi olan bireylerde kırmızı et tüketiminde aşırıya kaçılıyor ve neredeyse etsiz yemek yiyememe gibi kötü beslenme alışkanlığı bulunuyor.” ifadelerini kullandı.