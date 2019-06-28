FİNANS

Aşırı kırmızı et tüketimi erken öldürebilir

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2019 10:53 | Son Güncelleme

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Diyetisyeni Arif Kaçan: - "Gereğinden fazla kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri tüketiminin yaşam süresinin kısalmasına neden olduğu kanıtlandı. Kırmızı etin haftalık 500 gramla sınırlandırılmasının kardiyovasküler hastalıklar ve kansere yakalanma riskini azalttığı ortaya çıktı"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Diyetisyeni Arif Kaçan, gereğinden fazla kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri tüketiminin yaşam süresinin kısalmasına neden olduğunun kanıtlandığını kaydederek, "Kırmızı etin haftalık 500 gramla sınırlandırılmasının kardiyovasküler hastalıklar ve kansere yakalanma riskini azalttığı ortaya çıktı.” dedi.

Diyetisyen Kaçan, yaptığı yazılı açıklamada, gıdaların yeterli ve dengeli tüketilmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, “İnsan sağlığı ve beslenmesi için gerekli olan ürünlerin başında hayvansal kaynaklı ürünler geliyor. Kırmızı et, beyaz et ve balık eti sağlık açısından günlük hayatta yeterli miktarda tüketilmesi gereken zengin protein kaynaklarıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Son zamanlarda özellikle kırmızı et tüketimini azaltmaya ya da tamamen tüketmemeye yönelik yapılan kampanyalara değinen Kaçan, “Hem daha sağlıklı beslenme hem de çevreye verilen zararı minimuma düşürme isteği et tüketiminin azaltılmasına yönelik kampanyaların temel dayanakları. Ülkemizde kaliteli protein kaynaklarından biri olmasına karşın kırmızı et tüketimi çoğu bireyde özellikle de çocuklarda yetersiz alınıyor. Ülkemizde yapılan çalışmalara göre gelir düzeyi arttıkça kırmızı et tüketiminin de arttığı görülüyor. Özellikle ekonomik gücü iyi olan bireylerde kırmızı et tüketiminde aşırıya kaçılıyor ve neredeyse etsiz yemek yiyememe gibi kötü beslenme alışkanlığı bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Kaçan, yeni yapılan bilimsel çalışmalarda aşırı et tüketiminin yaşam süresini kısalttığının tespit edildiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Gereğinden fazla kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinin tüketiminin yaşam süresinin kısalmasına neden olduğu kanıtlandı. ABD ve Çin’de 54 bin kadın ve 28 bin erkeğin et tüketim alışkanlıklarının belirlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Araştırma sonucu gerçekleşen 14 bin ölümün nedenlerinin başında kardiyovasküler hastalıklar ve kanser yer aldı. Çalışmada haftada fazladan tüketilen 3,5 porsiyon kırmızı etin ölüm oranını yüzde 10 artırdığı tespit edildi. Avrupa’da ise 400 bin kişinin tüketim alışkanlıklarının incelendiği bir çalışmada, fazla kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinin tüketiminin erken ölümlerin önde gelen nedenlerinden iskemik kalp hastalığı riskini yüzde 19 artırdığı ortaya çıktı.”

- Haftalık 500 gram et tüketimi yeterli

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) fazla tüketilen kırmızı et ve işlenmiş etleri kanserojen sınıfına aldığını kaydeden Kaçan, “DSÖ, kırmızı et ve işlenmiş et tüketiminin azaltılmasını tavsiye ediyor. Kırmızı etin haftalık 500 gramla sınırlandırılmasının kardiyovasküler hastalıklar ve kansere yakalanma riskini azalttığı kaydediliyor. Özellikle haftalık 500 gramdan daha fazla kırmızı et tüketen bireylerin eti yağsız, pişirme yöntemlerini ise fırın-ızgara- haşlama tercih etmeleri öneriliyor. Etlerin kızartılmamaları, eğer kömür ateşinde pişirilecekse ateşten en az 15 cm yukarıda tutulmaları kanser ve kalp sağlığının korunması açısından önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Arif Kaçan diyetisyen et tüketimi Medipol Mega

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