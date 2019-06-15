FİNANS

Aşırı sıcaklar narenciye rekoltesini düşürdü

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2019 12:01 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin narenciye ihtiyacının 3'te birinin karşılandığı Adana'da Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, nisan ayında 5 gün boyunca aşırı sıcaklar yüzünden çiçekten meyveye dönüşen küçük tanelerin dökülmesi nedeniyle ciddi rekolte kaybı beklediklerini söyledi.

Aşırı sıcaklar narenciye rekoltesini düşürdü

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)-TÜRKİYE'nin narenciye ihtiyacının 3'te birinin karşılandığı Adana'da Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, nisan ayında 5 gün boyunca aşırı sıcaklar yüzünden çiçekten meyveye dönüşen küçük tanelerin dökülmesi nedeniyle ciddi rekolte kaybı beklediklerini söyledi.
Toplam 470 bin dönüm alanda ekimi yapılan portakal, mandalina, limon ve greyfurt ürünleriyle Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te birini karşılayan Adana'da düzensiz geçen mevsim şartları, üreticiyi tedirgin etti. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, narenciye ürünleri için çok şiddetli geçmeyen kış mevsiminin çiçeklenme ve dölleme açısından faydalı olduğunu fakat nisan ayında beklenmedik aşırı sıcakların çiçekten meyveye dönen tanelerde döküme neden olduğunu kaydetti.
İHRACATTA BÜYÜK SIKINTILAR YAŞANACAK
İncefikir, çiftçilerin yüksek rekolte beklerken nisan ayında 5 gün boyunca yaşanan güneş altında 50 dereceyi bulan sıcaklar nedeniyle zor günlere hazırlandığına vurgu yaparak, şunları söyledi:
"Bu aşırı sıcaklar nedeniyle çiçekten meyveye dönüşen ve henüz belirli bir güce ulaşmayan tanelerde aşırı miktarda dökümler yaşandı. Bu meyveler sıcaklara dayanamadı. Erkenci portakallarda, sonrasındaki enterdonat limonda ve mandalina çeşitlerinde büyük dökümler çiftçilere zarar verdi. İhracatçılar işçi masrafını kurtarmayacağı düşüncesiyle tarlaya bile girmekten çekiniyor. İhracatta da büyük sıkıntılar yaşanabileceğini öngörüyoruz. Hatay'ın Samandağ ilçesinden başlayarak Akdeniz havzasında Adana'ya kadar ciddi sıkıntılar var ve bunlar ciddi rekolte kaybına neden olacak. Ağaçları incelediğimizde felaketin izlerini rahatça görebiliyoruz. Her bir ağaçta 4-5 tane meyve varsa bunların toplanmasına bile gerek yok."

FOTOĞRAFLI

Aşırı sıcaklar narenciye rekoltesini düşürdüAşırı sıcaklar narenciye rekoltesini düşürdüAşırı sıcaklar narenciye rekoltesini düşürdüAşırı sıcaklar narenciye rekoltesini düşürdü

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