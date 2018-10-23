FİNANS

"Asırlık çınar" PTT dünya markası olma yolunda

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 11:07 | Son Güncelleme

1840 yılında hizmete başlayan Türkiye'nin asırlık çınarı PTT, çağın gerekleri ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda hizmetlerini geliştirerek, dünya markası olma yolunda ilerliyor - PTT AŞ'ye ait iş yerlerinde, trafik cezasından karayolları geçiş ücreti ve idari para cezası tahsilatına, motorlu taşıtlar ve gelir vergilerinden HGS ödemelerine kadar 605 farklı işlem yapılabiliyor - PTT iş yerlerinde e-tahsilat menüsünden gerçekleştirilebilen 445 kurum ve kuruluşa ait 605 iş ve işlem, online olarak sisteme yansıyor

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Posta hizmetlerini yürütmek üzere 23 Ekim 1840'ta kurulan Türkiye'nin asırlık çınarı PTT, çağın gerekleri ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda hizmetlerini geliştirerek, dünya markası olma yolunda ilerliyor.

AA muhabirinin, PTT AŞ'nin kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla derlediği bilgilere göre, 23 Ekim 1840'ta posta hizmetlerini yürütmek üzere kurulan PTT, e-postanın ve teknolojik gelişmelerin hayata geçmesiyle yeniden yapılanma sürecine girdi.

Son dönemde iletişim ve bilişim alanlarında yaşanan baş döndürücü gelişmeler, uzun yıllar haberleşmenin merkezi konumunda bulunan posta idarelerinin sektördeki yerini doğrudan etkiledi.

PTT, Posta Hizmetleri Kanunu ile kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) statüsünden çıkarılarak, sermayesinin tamamı Hazineye ait olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine göre faaliyet yürüten bir "anonim şirket" olarak 2013'te yeniden yapılandırıldı.

Sektörün kademeli ve kontrollü bir şekilde serbestleşmesine yönelik yasal düzenlemeler tamamlanarak yeni PTT, uluslararası standartlarda rekabet edebilir bir yapıya kavuştu.

Bugüne kadar 178 yıllık tecrübesi ve güçlü kadrosuyla hizmetlerini vatandaşlara ekonomik, hızlı, güvenli ve kaliteli şekilde sunan PTT, 1995'te telefon hizmetlerinin bünyesinden ayrılmasından sonra yaygın hizmet ağını yönlendirebileceği alanları titizlikle seçti.

Böylece şirket, küresel rekabet piyasasında, rakipleriyle eşit şartlarda yarışma, sürdürülebilir büyüme sağlama ve faaliyette bulunduğu sektörlerde öncü şirket olma hedefiyle posta ve kargo taşımacılığı başta olmak üzere e-ticaret, teknoloji, uluslararası kargo ve lojistik gibi sahalarda kurduğu şirketlerle holding yapısına ulaştı.

PTT AŞ, eylül sonu itibarıyla tamamı online hizmete açık 4 bin 854 iş yeri, 158 mobil iş yeri, 3 bin 241 Pttmatik (ATM) ile faaliyet gösteriyor.

Ülke genelinde hiçbir bankanın bulunmadığı 2 bin 161 yerleşim yerinde vatandaşlar ihtiyaçlarını PTT ile karşılıyor. Şirket, hızlı ve güvenli erişimi sağlamak için 9 bin 299 taşıtla posta, kargo, elektronik hizmetler, lojistik, PTTBank, pul ve filateli alanlarında faaliyet gösteriyor.

PTT, yaklaşık 45 bin insan kaynağıyla çalışmalarını gerçekleştirirken, "Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı" unvanıyla küresel posta sektörüne yön veriyor ve sektörün gelişimine liderlik ediyor.

İnsanı merkeze alan milli kuruluş olarak global bir oyuncu haline gelen PTT AŞ, e-ticaret alanında da sektörün öncüleri arasında yer alıyor. "ePttAVM.com" platformu dünyaya açılırken, KOBİ ve perakende tedarikçilerinin e-ihracat kapısı olma yolunda ilerliyor.

- PTT, 2013'te AŞ olarak yeniden yapılandırıldı

PTT, 2013'te anonim şirket statüsüyle yeniden yapılandırılmasının ardından "evrensel posta hizmet yükümlüsü" olarak coğrafi alan gözetmeksizin ülkenin en ücra köşesinde yaşayan vatandaşlar için karşılanabilir ücretlerle ve kesintisiz olarak posta hizmeti veriyor.

Sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşların da evrensel posta hizmetinden yararlanabilmesi amacıyla görme engellilere özgü yazı içeren gönderiler, sözleşmeli erbaş ve erlerle uzman erbaşlar hariç, erbaş ve erlerin 100 grama kadar ağırlıktaki gönderileri, çocuk hükümlü ve tutukluların, devlet güvencesi altındaki çocukların gönderileri, özel hizmet ücretleri hariç, bu hizmet kapsamında ücretsiz taşınıyor.
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- PTT'de 605 çeşit iş ve işlem yapılıyor

178 yıllık köklü kuruluş PTT, çağın gerekleri ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda hizmetlerini geliştiriyor ve çeşitlendiriyor.

Kuruluş, yeni hayata geçirdiği imar barışı tahsilatı, yurt dışı çıkış harcı tahsilatı ve HGS Kurumsal ile hizmet verilen kurum ve kuruluş sayısını 445'e, yapılan iş birlikleriyle iş ve işlem sayısını 605'e yükseltti.
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- e-Tahsilat ile ödemeler online sisteme işleniyor

PTT AŞ'nin son dönemde hayata geçirdiği e-tahsilat hizmetiyle aralarında trafik cezası, karayolları geçiş ücreti ve idari para cezası tahsilatları, motorlu taşıtlar vergisi, gelir vergisi, HGS ödemelerinin de bulunduğu 605 iş ve işlem iş yerlerinden online yapılıyor. Söz konusu işlemle ödemeler anında sisteme yansıyor.

Yurt dışı harç pulu da e-tahsilat hizmetleri kapsamında PTT AŞ'den alınabiliyor. Pasaport harcı ve yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı PTT gişelerinden veya çevrimiçi olarak e-tahsilat menüsünden ödenebiliyor.

"PTT Sigorta" hizmeti kapsamında iş yerlerinde trafik, kasko, DASK, ferdi kaza, konut-eşya gibi sigortacılık ürünleri sunuluyor.

PTT AŞ'de HGS ile ilgili pek çok işlem gerçekleştirilebiliyor. Araca yapıştırmak üzere etiket alınabiliyor, bakiye yüklenebiliyor, bakiye bilgisi sorgulanabiliyor, HGS ürünü iptali yapılabiliyor.

Bunların yanı sıra kredi kartıyla otomatik ödeme talimatı verilerek bakiye yetersizliğinden cezalı işlemlerin önüne geçilebiliyor. Yürütülen yeni projelerle Milli Parklar, İDO feribot ödemeleri yapılabiliyor. PTT'nin hedefleri doğrultusunda HGS'nin yakında otoparklarda ve akaryakıt alımlarında ödeme seçeneği olarak kullanılması için çalışmalar yapılıyor.

HGS Kurumsal'dan hizmet alan kurumlar, filosundaki araçların etiketlerini tek bir yerden kolayca yönetebiliyor ve takip edebiliyor. Bunun yanı sıra kurum, araçlarının HGS hesap hareketlerini ve geçiş ihlallerini raporlayabiliyor.

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