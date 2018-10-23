"Asırlık çınar" PTT dünya markası olma yolunda

Sektörün kademeli ve kontrollü bir şekilde serbestleşmesine yönelik yasal düzenlemeler tamamlanarak yeni PTT, uluslararası standartlarda rekabet edebilir bir yapıya kavuştu.

PTT, Posta Hizmetleri Kanunu ile kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) statüsünden çıkarılarak, sermayesinin tamamı Hazineye ait olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine göre faaliyet yürüten bir "anonim şirket" olarak 2013'te yeniden yapılandırıldı.

AA muhabirinin, PTT AŞ'nin kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla derlediği bilgilere göre, 23 Ekim 1840'ta posta hizmetlerini yürütmek üzere kurulan PTT, e-postanın ve teknolojik gelişmelerin hayata geçmesiyle yeniden yapılanma sürecine girdi.

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Posta hizmetlerini yürütmek üzere 23 Ekim 1840'ta kurulan Türkiye'nin asırlık çınarı PTT, çağın gerekleri ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda hizmetlerini geliştirerek, dünya markası olma yolunda ilerliyor.

Bugüne kadar 178 yıllık tecrübesi ve güçlü kadrosuyla hizmetlerini vatandaşlara ekonomik, hızlı, güvenli ve kaliteli şekilde sunan PTT, 1995'te telefon hizmetlerinin bünyesinden ayrılmasından sonra yaygın hizmet ağını yönlendirebileceği alanları titizlikle seçti.

Böylece şirket, küresel rekabet piyasasında, rakipleriyle eşit şartlarda yarışma, sürdürülebilir büyüme sağlama ve faaliyette bulunduğu sektörlerde öncü şirket olma hedefiyle posta ve kargo taşımacılığı başta olmak üzere e-ticaret, teknoloji, uluslararası kargo ve lojistik gibi sahalarda kurduğu şirketlerle holding yapısına ulaştı.

PTT AŞ, eylül sonu itibarıyla tamamı online hizmete açık 4 bin 854 iş yeri, 158 mobil iş yeri, 3 bin 241 Pttmatik (ATM) ile faaliyet gösteriyor.

Ülke genelinde hiçbir bankanın bulunmadığı 2 bin 161 yerleşim yerinde vatandaşlar ihtiyaçlarını PTT ile karşılıyor. Şirket, hızlı ve güvenli erişimi sağlamak için 9 bin 299 taşıtla posta, kargo, elektronik hizmetler, lojistik, PTTBank, pul ve filateli alanlarında faaliyet gösteriyor.