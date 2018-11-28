FİNANS

Asırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 12:11 | Son Güncelleme

OSMANLI Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2’nci Abdülhamid zamanında projesi Fransızlara çizdirilen 143 yıllık rüya olarak adlandırılan, Karadeniz Akdeniz Otoyolu Projesi'nde sona yaklaşıldı.

Asırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

Nedim KOVAN/MESUDİYE (Ordu), (DHA) - OSMANLI Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2’nci Abdülhamid zamanında projesi Fransızlara çizdirilen 143 yıllık rüya olarak adlandırılan, Karadeniz Akdeniz Otoyolu Projesi'nde sona yaklaşıldı. Projenin en önemli etaplarından olan 3 kilometrelik Mesudiye Topçam tünelinin ulaşıma açılmasıyla, 2,5 saatlik Ordu- Mesudiye yolu 1 saat 10 dakikaya indi. 2019 yılında tamamlanacak ve 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren 818 kilometrelik otoyol projesi kapsamında, Karadeniz ile Akdeniz bağlantısı da 6 saate inecek.
İlk kez Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde (1830-1876) 'Dereyolu' olarak gündeme getirilen Karadeniz- Akdeniz yolunun projesi, 2'inci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirildi. Projenin ilk temeli ise 1929 yılında dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Aksüt tarafından atıldı. Güzergah tartışmaları yüzünden 1933 yılında çalışmaları durduruldu. Proje, 1970'li yıllarda tekrar gündeme getirildi. Fakat bir Sovyet işgalinde tankların Karadeniz'den İç Anadolu'ya kolayca ulaşmasını sağlayabileceği gerekçesiyle, bir kez daha çalışmalar durduruldu. Son olarak proje, 2004 yılında Ordu'nun Mesudiye ilçesi Topçam'da yapımına başlanılan 'Topçam Barajı ve Ulaşım Yolları' adıyla yeniden gündeme getirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Hilmi Güler döneminde, 'Dereyolu' olarak da bilinen Topçam Barajı ulaşım yollarının yapılmasıyla genişletilen proje, değiştirilip Karadeniz-Akdeniz Yol Projesi olarak devam etti.
50 İLİN GÖZÜ 143 YILLIK RÜYADA
143 yıllık rüya olan Karadeniz Akdeniz Yolu’nun ihalesi 2008 yılında yapıldı. Orta ve Doğu Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak, toplam bedeli 926 milyon TL olan 818 kilometrelik Karadeniz- Akdeniz Otoyol Projesi; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay ili sınırları içerisinden geçiyor. 50 ili dolaylı şekilde ilgilendiren projeyle Karadeniz’in kapıları İç Anadolu ve Akdeniz’e açılacak.
25 TÜNEL VAR
Yaklaşık 700 milyon TL harcama yapılan projenin en önemli etaplarından biri de Ordu sınırları içerisinde bulunuyor. Ordu’da Melet Irmağı boyunca 88 kilometrelik yolun büyük bölümü tamamlanıp asfaltlanırken, güzergahta 15.1 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 viyadük yer alıyor.
KURBAN KESİLDİ ULAŞIMA AÇILDI
Projenin en önemli etaplarından biri olan Mesudiye Topçam tünelinde ise çalışmalar tamamlandı. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, projeyle 121 kilometrelik Ordu-Mesudiye yolunun 88 kilometreye düşeceğini, 2.5 saatlik Ordu-Mesudiye yolunun da 1 saatin altına ineceğini söyledi. 2019 yılında tamamlanması hedeflenen yolda, 3 kilometrelik Topçam tünelinin bugün itibariyle tamamlanarak araç trafiğine açıldığını belirten İsa Gül, "Yolumuz artık tünel ve viyadüklerle önemli ölçüde kısaldı. Ordu-Sivas arası ulaşım bu yolla 2 saate düşecek. Yine zorlu coğrafyada yapılan 3 kilometrelik Topçam tüneli, mevcut 15 kilometrelik yolu kısaltarak 12 dakikadaki geçiş sürecini tünelle 1 dakikaya düşürdü. 2.5 saatlik Ordu-Mesudiye yolumuz ise Karadeniz Akdeniz Yolu'nda ki bu tünelle 1 saat 10 dakikaya düştü. Mesudiye girişinde geriye kalan 2 tünel açıldı, zemin çalışması yapılacak. Bu tünellerde tamamlandığında Ordu-Mesudiye arası 1 saatin altına düşecek. Bugün asırlık büyük bir rüya gerçekleşti" dedi.
3 kilometrelik Topçam tünelinin bugün araç trafiğine açılması nedeniyle kurban kesilip dua edildi, ardından da yol ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI

Asırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştüAsırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştüAsırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştüAsırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Ziraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudurZiraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudur
Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Tarım Bakanı uyardı! Bu ürünlerden uzak durun

Tarım Bakanı uyardı! Bu ürünlerden uzak durun

TP'den akaryakıtta 5 kuruş daha indirim

TP'den akaryakıtta 5 kuruş daha indirim

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu

Plastik poşetlere ücret uygulaması Meclis'ten geçti, uygulamayana ceza var !

Plastik poşetlere ücret uygulaması Meclis'ten geçti, uygulamayana ceza var !

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim!

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en büyük seracılık fuarı Growtech Eurasia açıldı

Dünyanın en büyük seracılık fuarı Growtech Eurasia açıldı

Ziraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudur

Ziraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudur

Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”

Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”

Carrefoursa.com Fırsat Cuması'nda rekor kırdı

Carrefoursa.com Fırsat Cuması'nda rekor kırdı

Ar-Ge harcamaları 2017 yılında yıllık yüzde 21.2 arttı 

Ar-Ge harcamaları 2017 yılında yıllık yüzde 21.2 arttı 

ATB Başkanı Bilgiç: Beyaz altının merkezi Çukurova'dır

ATB Başkanı Bilgiç: Beyaz altının merkezi Çukurova'dır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.