Asırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

Nedim KOVAN/MESUDİYE (Ordu), (DHA) - OSMANLI Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2’nci Abdülhamid zamanında projesi Fransızlara çizdirilen 143 yıllık rüya olarak adlandırılan, Karadeniz Akdeniz Otoyolu Projesi'nde sona yaklaşıldı. Projenin en önemli etaplarından olan 3 kilometrelik Mesudiye Topçam tünelinin ulaşıma açılmasıyla, 2,5 saatlik Ordu- Mesudiye yolu 1 saat 10 dakikaya indi. 2019 yılında tamamlanacak ve 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren 818 kilometrelik otoyol projesi kapsamında, Karadeniz ile Akdeniz bağlantısı da 6 saate inecek.

İlk kez Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde (1830-1876) 'Dereyolu' olarak gündeme getirilen Karadeniz- Akdeniz yolunun projesi, 2'inci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirildi. Projenin ilk temeli ise 1929 yılında dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Aksüt tarafından atıldı. Güzergah tartışmaları yüzünden 1933 yılında çalışmaları durduruldu. Proje, 1970'li yıllarda tekrar gündeme getirildi. Fakat bir Sovyet işgalinde tankların Karadeniz'den İç Anadolu'ya kolayca ulaşmasını sağlayabileceği gerekçesiyle, bir kez daha çalışmalar durduruldu. Son olarak proje, 2004 yılında Ordu'nun Mesudiye ilçesi Topçam'da yapımına başlanılan 'Topçam Barajı ve Ulaşım Yolları' adıyla yeniden gündeme getirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Hilmi Güler döneminde, 'Dereyolu' olarak da bilinen Topçam Barajı ulaşım yollarının yapılmasıyla genişletilen proje, değiştirilip Karadeniz-Akdeniz Yol Projesi olarak devam etti.