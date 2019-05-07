Askaynak’tan palslı MIG kaynağı için kaynak makinesi tasarımı

İstanbul, 7 Mayıs (DHA) - Askaynak, palslı MIG kaynağı işlemleri için yüksek verimlilik sunarken düşük enerji tüketimi sağlayan yeni kaynak makinesi Speedtec 320 CP’yi görücüye çıkardı.

Speedtec 320 CP, 99 program seçeneği, tetikten program çağırma, sıralı kaynak parametre çevrimi gibi gelişmiş teknolojilere sahip.

Hassas kaynak parametreleri için 100’den fazla sinerjik program ile donatılan ürünün her türlü kaynak pozisyonu için kolayca ayarlanarak en ağır şartlarda dahi sonuçlar almak için tasarlandığı belirtildi.

Palslı MIG kaynağında düşük sıçrantı, düşük ısı girdisi sağlayan ve pozisyon dışı kaynak için tasarlanan Speedtec 320 CP, TIG kalitesinde MIG kaynağı yapılmasına olanak sağlayarak TIG kaynağına oranla üç kat daha hızlı kaynak yapma imkanı veriyor.

Speedtec 320 CP, yüksek kaynak hızı için uygun programı kullanarak kalın malzemelerde yüksek akımda kısa ark aralığının uzatılmasını sağlıyor.

Bu avantajının yanı sıra mükemmel kaynak görüntüsü sunması ve ince plakalarda daha az bozulmaya neden olması gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Kök paso kaynağında performansı optimize ederek kaynakçının el hareketlerinden kaynaklanan dalgalanmaları absorbe eden Speedtec 320 CP, en zor kaynak pozisyonlarında kaynak ustalarının rahatlıkla kaynak yapmasına imkan tanıyor. (Fotoğraflı)

