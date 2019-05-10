Bu kapsamda kara, hava, deniz gibi çeşitli platformlarda ve değişik frekans bantlarında uydu haberleşme sistemlerini tamamen milli olarak geliştirdiklerini belirten Özdemir, söz konusu sistemlerden Gemi Uydu Haberleşme Sistemi, Hava Uydu Haberleşme Sistemi ve Sırt Uydu Haberleşme Sistemi'nin ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2019 Fuarı'nda dünyadaki uydu işletmecilerine ve kullanıcılarına tanıtıldığını ifade etti.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aselsan'ın, TSK'nin uydu haberleşmesine yönelik ihtiyaçlarını karşılamak ve bu hedeflere yönelik milli çözümler geliştirmek üzere çalıştığını söyledi.

Sistemin bir çantayla kolaylıkla taşınabildiğini ve ağırlığının 15 kilogramın altında olduğunu anlatan Özdemir, her türlü arazi şartında yaklaşık 5 dakikada kolay kurulumun yapılabildiğini dile getirdi.

Özdemir, uydu aracılığıyla istenilen yere güvenli ve kolay bir şekilde ses ve veri transferinin yapılabildiğine dikkati çekerek, "Böylece sistem, uydu aracılığıyla ses ve veri transferinin telefon ve telsiz haberleşmesinin gidemediği uzak yerlerden güvenli bir şekilde istenilen yere kolaylıkla yapılmasını sağlayacak. Söz konusu sistem, yakın zamanda TSK'nin kullanımına sunulacak." dedi.

- Denizde yüksek hızda veri ve ses haberleşmesi

Özdemir, Gemi Uydu Haberleşme Sistemi'nin de 1 metre çapında antene sahip olduğunu, 3 eksende stabilizasyon sağlayıp, her türlü deniz koşulunda uyduya bağlı olarak ses ve veri haberleşmesi yapılabildiğini bildirdi.

Sistemin hücumbot gibi küçük gemiler için kullanıldığına işaret eden Özdemir, yine Aselsan tarafından tasarlanan ve daha büyük gemiler için kullanılabilen, anten çapı 1,5 metre ve 1,8 metre olan alternatiflerinin de bulunduğunu söyledi.