Askeri fabrika ve tersanelerin gücü vitrine çıkacak

Fuarda, Türkiye'nin son dönemdeki gurur kaynaklarından MİLGEM ve Fırtına obüsünün yanı sıra Gabya Sınıfı Fırkateyn, Meko Sınıfı Fırkateyn, Gür Sınıfı Denizaltı, yüzer havuz, Poyraz mühimmat aracı, Atılım Jet Motor Bremze, uçuş simülatörü, tank palet çeşitleri, lazer işaretleyici, balistik başlık ve yelek gibi bir dizi platform, ürün ve kabiliyet sergilenecek.

Türk savunma sanayisinin gelişimine ve ihracatına katkı sağlamak amacıyla kurulan ASFAT da askeri fabrika ve tersanelerle birlikte savunma sanayisinin son yıllarda geldiği noktayı ortaya koyacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, IDEF 2019, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, 30 Nisan-3 Mayıs'ta İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuarda, savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında üretilen en modern araç, malzeme ve sistemler sergilenecek.

ASFAT, geçen yıl Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan 27 askeri fabrika, bakım-onarım tesisi ve 3 tersanenin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak ekonomiye katkıda bulunmak ve uluslararası alanda faaliyet göstermek amacıyla kuruldu. Söz konusu askeri üretim tesislerinin ürünlerinin yurt dışına pazarlanması ve ihracatı da şirketin ana hedefleri arasında yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 30 yıllık inşa, modernizasyon, tamir, bakım ve idame tecrübesi, bir çözüm ortağı yaklaşımıyla tasarım, üretim, bakım, eğitim süreçlerine tüm dost ve müttefik ülkeler de dahil edilerek, etkinlikte uluslararası delegasyonlar ve firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirilecek.

- Özel sektörün çözüm ortağı

Şirket, "devletten-devlete anlaşmaları" yapma yetkisine sahip bulunuyor. ASFAT, vakıf ve özel sektöre ait diğer savunma sanayisi şirketlerinin de devletten devlete satış talebiyle karşılaştığı durumlarda çözüm ortağı olarak faaliyet gösterecek. Şirket, devletten, özel müşterilerden, yerli ve yabancı alıcılardan, gerçek ya da tüzel şahıslardan aldığı siparişler ya da ihtiyaç ve gereksinimleri karşılamak için katıldığı ihalelerle işlevlerini sürdürüyor.

ASFAT, bu faaliyetlerin yanında Ar-Ge çalışmalarıyla ortak üretim ve tasarım çözümleri üretecek ve askeri fabrikalarla tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini iyileştirecek. Bakım-onarım tesislerinin modernizasyonu, üretim tesislerinin maksimum seviyede çıktı vermesi ve kapasitelerinin geliştirilmesi için de şirket önemli rol oynayacak.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma sanayi ihracatlarından birini gerçekleştirmek üzere Pakistan ile 4 MİLGEM korvetinin tedarikini konu alan sözleşmeyi imzalayan ASFAT AŞ, diğer savunma sanayisi projelerine ilişkin sözleşmelerle savunma sektörünün hacmini büyütmeyi amaçlıyor.

