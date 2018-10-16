Askeri gemi Pakistan'a yeni ihracatlara kapı açtı

"Dost ve kardeş ülkeye fikir ihracının yapıldığı, birlikte iş yapmanın hayata geçirildiği bir proje oldu. Pakistan ve bizim açımızdan etkin bir maliyet modeli ortaya çıktı. Birçok anlamda da kapı açtı. Bu kapının açılmasıyla Pakistan'a ihracatla ilgili önemli bazı adımlar arkasından geldi. Bu geminin arkasından bir denizaltı modernizasyonu STM tarafından yapıldı, daha sonra korvet ihracatımızın anlaşması imzalandı. Arkadaşlarımız bunun altyapısını konuşmak üzere burada bulunuyorlar. Sadece deniz platformları değil, helikopter, bazı silah ve mühimmatlarla ilgili de ilişkilerin kapısını açtı. Buradaki başarı ortak bir projenin hayata geçirilebileceğinin örneği oldu. Karşılıklı güven oluştu. Bu güveni oluştururken de 'Kardeş bir ülkede satıcı olarak değil, en faydalı şekilde ürünü ortaya koymak ve dost ve kardeş bir ülkeyle iş yapmak üzere buradayız' mesajını verdik. Bunu da çok somut şekilde hayata geçirdik."

- Güçlü rakiplere karşı elde edilen başarılar

Pakistan'daki savunma sanayisi projelerinde Türk şirketlerinin güçlü rakiplere karşı son dönemdeki başarısına ilişkin soruya karşılık Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çoğu ülkede olduğu gibi burada da Batılı sistemlerin bir hakimiyeti var. Onların önüne geçmek gerekti. Bir teknik yeterlilikle onların önüne geçeceğinizi göstermeniz gerekiyordu, diğeri de maliyetti. Maliyette çoğu zaman avantajı yakalayabildiğimiz halde teknik üstünlükte de kendimizi göstermemiz gerekiyordu. Bu, çok önemli ve yıllardır oluşan pazarlama yapıları da aşılarak yapıldı.

Bir diğer rakip de bu bölgede çok aktif olan Çin'di. Onların da finansal ve fiyat açısından cazip teklifleri masadaydı. Birçok alanda Pakistan'da onlar da çalışıyorlar ama bu bir rekabet. Rekabette çeşitli unsurları kullanacaksınız bazen teknolojik yetkinliğinizi, bazen fiyatınızı, bazen iki ülke arasındaki dost ilişkileri, bazen de bir ürünün ömür devri, bakımı, idamesi desteğiyle ilgili oluşturacağınız avantajları masaya koyarak fark oluşturmanız gerekiyor. Bu da bu ülkelerde var olmanın bir yolu. Pakistan ve Türkiye gibi iki dost ülkenin her zaman için çoğu ilişkilerde birbirlerini önceleyeceklerini unutmamak gerekiyor. Öncelerken de hiç kimse dostluk adına avantajlı olmayan bir projeye girmez."