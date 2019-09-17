Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi tanıtım toplantısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, "Ülke olarak hava, kara, deniz ve hudutlar açısından önemli olan sınır güvenliği ve askeri radar sistemleri alanında öncü olmak zorundayız." dedi.

Acar, 2-3 Ekim'de düzenlenecek 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nin Hilton Garden Inn Ankara'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisine katkı sağlamanın kendileri için önemli bir misyon olduğunu söyledi.

Türkiye'nin askeri radar ve sınır güvenliği alanlarına yönelik başarısını dünyaya tanıtmak için çaba sarf ettiklerini belirten Acar, "Ülke olarak hava, kara, deniz ve hudutlar açısından önemli olan sınır güvenliği ve askeri radar sistemleri alanında öncü olmak zorundayız. Yerli ve milli üretimlerle sektörün öncü olmasına gayret ettiğimiz bir süreçte nitelikli bir şekilde kalkınarak ülkemize katkı sunmaya özen gösteriyoruz." diye konuştu.

Orta Doğu'daki çatışma ortamında ülkenin emniyetini temin için sınır güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayan Acar, zirvede savunma sanayisinin önde gelen üreticileri, bakanlık temsilcileri, akademisyenler, teknoloji uzmanları, askeri denetim, sınır kontrolü uzmanları ile ordu, jandarma ve polis teşkilatında görevli kıdemli karar vericilerin ve yabancı misafirlerin buluşacağını dile getirdi.