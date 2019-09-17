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Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi tanıtım toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 13:01 | Son Güncelleme

MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar: - "Ülke olarak hava, kara, deniz ve hudutlar açısından önemli olan sınır güvenliği ve askeri radar sistemleri alanında öncü olmak zorundayız" - "Savunma sanayisi sektörünün başta ülkemiz olmak üzere, dost, akraba ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacak konuma ulaşması için hibe ve destekler konusunda bürokratik mevzuatların azaltılmasını bekliyoruz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, "Ülke olarak hava, kara, deniz ve hudutlar açısından önemli olan sınır güvenliği ve askeri radar sistemleri alanında öncü olmak zorundayız." dedi.

Acar, 2-3 Ekim'de düzenlenecek 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nin Hilton Garden Inn Ankara'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisine katkı sağlamanın kendileri için önemli bir misyon olduğunu söyledi.

Türkiye'nin askeri radar ve sınır güvenliği alanlarına yönelik başarısını dünyaya tanıtmak için çaba sarf ettiklerini belirten Acar, "Ülke olarak hava, kara, deniz ve hudutlar açısından önemli olan sınır güvenliği ve askeri radar sistemleri alanında öncü olmak zorundayız. Yerli ve milli üretimlerle sektörün öncü olmasına gayret ettiğimiz bir süreçte nitelikli bir şekilde kalkınarak ülkemize katkı sunmaya özen gösteriyoruz." diye konuştu.

Orta Doğu'daki çatışma ortamında ülkenin emniyetini temin için sınır güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayan Acar, zirvede savunma sanayisinin önde gelen üreticileri, bakanlık temsilcileri, akademisyenler, teknoloji uzmanları, askeri denetim, sınır kontrolü uzmanları ile ordu, jandarma ve polis teşkilatında görevli kıdemli karar vericilerin ve yabancı misafirlerin buluşacağını dile getirdi.

- "Sektörümüzün 10 kat büyüme potansiyeli var"

Acar, Türkiye'de savunma sanayisinin yüzde 80'ini Ankara'nın temsil ettiğine dikkati çekerek, şehrin bu alandaki gücünü taşıyacak nitelikte zirvelerin artmasını hedeflediklerini bildirdi.

Türk savunma sanayisinin hızla büyüdüğüne işaret eden Acar, şöyle konuştu:

"Sektörümüzün 60 milyar dolarlık hacme ulaşması için ihracatın artması gerekiyor. Bunun için zirvede ikili ticari görüşmelerle ihracat için uygun zemin oluşacak. Sektörümüzün 10 kat büyüme potansiyeli bulunuyor. Bu konuda devlet garantörlüğünde ihracatın artırılması da önemli. Ülkemizin özgün tasarımla yerli ve milli üretimlerle potansiyelini 10'a katlaması işten bile değil. Türkiye'nin nihai ürün üreten yerli savunma sanayi firmalarına ihtiyacı var. Savunma sanayi sektörünün başta ülkemiz olmak üzere, dost, akraba ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir konuma ulaşması için hibe ve destekler konusunda bürokratik mevzuatların azaltılmasını bekliyoruz."

Acar, zirvede Aselsan, Havelsan ve Meteksan'ın da aralarında olduğu birçok firmanın 14 yeni projesini görücüye çıkaracağı bilgisini verdi, organizasyona 20'ye yakın ülkeden katılım olacağını kaydetti.

- S-400 füzesinin radarı da tartışılacak

MÜSİAD Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altunbaş da geçen yıl 29 firmanın katıldığı zirvede bu yıl 52 firmanın yer alacağını söyledi. Türkiye'ye intikali tamamlanan S-400 füzelerinin radar kısmının da organizasyonda tartışılacağını belirten Acar, "Zirvede büyük firmaların yanında 'Anadolu Aslanları' diyebileceğimiz firmalarımız da olacak. Çok sayıda KOBİ'miz büyük firmalarla aynı platformda ürünlerini sergileyebilecek." dedi.

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