Askeri radar ve sınır güvenliği zirvesi yapılacak

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Yerli ve milli savunma sanayinin gelişimini desteklemek ve ihracat potansiyelini artırmak amacıyla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından 2-3 Ekim'de "2. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi" gerçekleştirilecek.
Hilton Garden Inn Ankara Oteli'nde yapılacak zirve, savunma sanayisi üreticileri, bakanlık temsilcileri, akademisyenler, teknoloji uzmanları, askeri denetim, sınır kontrolü uzmanları ile ordu, jandarma ve polis teşkilatında görevli karar vericileri aynı çatı altında buluşturacak.
MÜSİAD Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu Başkanı Fatih Altunbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zirvede sektörün sorunlarının tartışılacağını ve son teknoloji ürünlerin sergileneceğini söyledi.
Düzenlenecek oturumlarda güncel radar teknolojilerinin konuşulacağını belirten Altunbaş, "Kuantum teknolojileri, radar sistemleri, bilişsel radar ve radar sistemlerinde yapay zeka uygulamaları, pasif radar sistemleri ve multistatik radar sistemleri gibi birçok çözüm hakkında en yeni teknolojiler ve önemli bilgiler paylaşılacak. Denizden gelecek olası tehditlere karşı etkili sahil gözetleme radar sistemleri de detaylarıyla aktarılacak." dedi.
Askeri radar ve sınır güvenliğinde siber güvenliğin yerinin de öncelikli başlıklarından biri olacağını ifade eden Altunbaş, zirvede askeri radar sistemlerinde siber güvenlik seviyeleri, olası siber saldırılara karşı alınacak önlemler ve yurt dışında konuşlu radar ağlarıyla veri paylaşımlarında uygulanan siber güvenlik çözümlerinin masaya yatırılacağını bildirdi.
- Son teknolojiler sergilenecek
Altunbaş, zirvede, olası ihraç kısıtı durumlarında sektörel hareket planının ne olması gerektiği üzerine de oturumların yapılacağına işaret ederek, "Bu kapsamda tedarik zincirine eklenmesi gereken yeni ülkelerle yerli ve milli savunma sanayisinin gelişmesi için atılması gereken adımlar gündeme getirilecek. Ülkemizin öncelikli gündemlerinden hava sahası güvenliği ve ortak hava sahası kullanımıyla ilgili bir oturum da gerçekleştirilecek." diye konuştu.
Uzmanların hava platformları için yapıya entegre radar sistemleri hakkında bilgi vereceğini vurgulayan Altunbaş, zirveyle doğrudan ticari iş birliklerinin hedeflendiğini, sektörün öncelikli sorunlarını ve çözüm önerilerini de gündeme taşımayı planladıklarını dile getirdi.
Altunbaş, fuar bölümünde de yerli savunma sanayi temsilcileri ile karar vericileri buluşturmayı amaçladıklarına dikkati çekerek, bu sene uluslararası kimliği güçlenen zirvenin, sektörün ihracatını artırması için yabancılarla bir araya geldiği önemli bir platform konumuna hızla yükseleceğine inandıklarını ifade etti.
- 60 milyar dolarlık hedef
Zirveye, yerli ve yabancı 600'ün üzerinde ziyaretçi beklediklerini belirten Altunbaş, şunları kaydetti:
"Sektörün orta vadede büyüklüğünün 6 milyar dolardan 60 milyar dolara çıkarılmasını öngörüyoruz. Bunun için Ar-Ge yatırımlarının artması, daha fazla oyuncunun bu geniş sektörden pay alacak şekilde buraya dahil olması ve tabii ki ihracatı artırmamız gerekiyor. Türkiye'nin uyguladığı stratejik plan doğrultusunda savunma sanayisinde, öncelikle ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak, sonrasında da dost ve müttefik ülkelere ihracat yapmak önemli bir hedef olarak yer alıyor. Yerlileştirme konusunda çok önemli adımlar attık, devlet garantörlüğünde şirketlerin ihracatının artırılması söz konusu olduğunda hedeflerimize ulaşabiliriz."
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