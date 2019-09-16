Askeri radar ve sınır güvenliği zirvesi yapılacak

Düzenlenecek oturumlarda güncel radar teknolojilerinin konuşulacağını belirten Altunbaş, "Kuantum teknolojileri, radar sistemleri, bilişsel radar ve radar sistemlerinde yapay zeka uygulamaları, pasif radar sistemleri ve multistatik radar sistemleri gibi birçok çözüm hakkında en yeni teknolojiler ve önemli bilgiler paylaşılacak. Denizden gelecek olası tehditlere karşı etkili sahil gözetleme radar sistemleri de detaylarıyla aktarılacak." dedi.

MÜSİAD Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu Başkanı Fatih Altunbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zirvede sektörün sorunlarının tartışılacağını ve son teknoloji ürünlerin sergileneceğini söyledi.

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Yerli ve milli savunma sanayinin gelişimini desteklemek ve ihracat potansiyelini artırmak amacıyla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından 2-3 Ekim'de "2. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi" gerçekleştirilecek.

Askeri radar ve sınır güvenliğinde siber güvenliğin yerinin de öncelikli başlıklarından biri olacağını ifade eden Altunbaş, zirvede askeri radar sistemlerinde siber güvenlik seviyeleri, olası siber saldırılara karşı alınacak önlemler ve yurt dışında konuşlu radar ağlarıyla veri paylaşımlarında uygulanan siber güvenlik çözümlerinin masaya yatırılacağını bildirdi.

- Son teknolojiler sergilenecek

Altunbaş, zirvede, olası ihraç kısıtı durumlarında sektörel hareket planının ne olması gerektiği üzerine de oturumların yapılacağına işaret ederek, "Bu kapsamda tedarik zincirine eklenmesi gereken yeni ülkelerle yerli ve milli savunma sanayisinin gelişmesi için atılması gereken adımlar gündeme getirilecek. Ülkemizin öncelikli gündemlerinden hava sahası güvenliği ve ortak hava sahası kullanımıyla ilgili bir oturum da gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Uzmanların hava platformları için yapıya entegre radar sistemleri hakkında bilgi vereceğini vurgulayan Altunbaş, zirveyle doğrudan ticari iş birliklerinin hedeflendiğini, sektörün öncelikli sorunlarını ve çözüm önerilerini de gündeme taşımayı planladıklarını dile getirdi.