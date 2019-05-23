"Askıda İyilik" zamanı

İSTANBUL(AA) - Her yıl bayram alışverişi döneminde milyonlarca müşteriyi ağırlayan Boyner, bayram ruhunu sosyal sorumluluk kampanyaları ile birleştiriyor. Boyner'den yapılan açıklamaya göre, "İyiliğin Modası Geçmez" mottosu ile sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten Boyner'in özellikle bayram döneminde "Askıda İyilik" projesi öne çıkıyor. Paylaşmanın arttığı bayram dönemlerinde "Askıda İyilik" paket satışları, yaklaşık yüzde 70 artış gösteriyor. Boyner, 2016 yılında hayata geçirdiği "Askıda İyilik" projesinde müşterileri ile birlikte hareket ediyor. Boyner ziyaretçileri, yaptıkları alışverişe sembolik miktarlarda ilave yaparak ihtiyaç sahipleri için hazırlanan iyilik paketlerinden alabiliyor. Alt ve üst giyimi kapsayan iyilik paketleri 30 TL olarak satışa sunuluyor. Boyner de her bir paket için aynı oranda katkı yapıyor ve hazırlanan giyim paketleri Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuk ve yetişkinlere ulaştırılıyor. "Askıda İyilik" projesi ile bugüne kadar 92 bin ürünün yer aldığı 40 bini aşkın iyilik paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

- "İyiliğe Dönüştür" projesi ile tekstil atıkları yeniden hayata kazandırılıyor Boyner'in "İyiliğin Modası Geçmez" çatısı altında sürdürdüğü bir diğer proje olan "İyiliğe Dönüştür" projesi ise kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilmesini amaçlıyor. Tüketiciler kullanmadıkları veya ihtiyaç duymadıkları tekstil ürünlerini Boyner mağazalarında bulunan geri dönüşüm kumbaralarına bırakıyor. Proje kapsamında, kullanılmayan tekstil ürünleri yeniden değerlendirilerek hayata ve ekonomiye kazandırılıyor. "İyiliğe Dönüştür" projesi ile şimdiye kadar toplam 140 tondan fazla giysinin dönüşümü yapılırken, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla 40 sağlık bilimleri öğrencisine burs kaynağı yaratıldı. "İyiliğe Dönüştür" projesi, 2019'da 18. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nde "Süreklilik/Sürdürülebilirlik” ödülünün sahibi oldu. "İyiliğin Modası Geçmez" çatısı altında yaptığı projelerle iyiliklerin çoğaltılmasını hedefleyen Boyner, bayramın dayanışma ruhuna sahip çıkan tüm müşterilerini sosyal sorumluluk çalışmalarının bir parçası olmaya davet ediyor.