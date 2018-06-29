ASKON Başkanı Cesur, Pakistanlı iş adamlarını yatırıma davet etti

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Türkiye'nin, 24 Haziran seçimleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini belirterek, "Bu sistem ile birlikte Türkiye’de karar verme mekanizmaları daha çabuk işleyecek. Türkiye, hem bizler için hem kardeş ve hem de yabancı ülke yatırımcıları için bir cazibe merkezi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ASKON'un da destek verdiği, İslamabad Ticaret Odası organizasyonu ile düzenlenen "Pakistan İş Olanakları Konferansı" gerçekleştirildi. Pakistan İstanbul Başkonsolosu Bilal Paşa ve İslamabad Ticaret Odası Başkanı Şeyh Amir Vahit, konferansa onur konuğu olarak katıldı.

ASKON Genel Başkanı Cesur, konferansta, Pakistanlı ve Türk iş adamlarına yeni hükümet sistemi ile birlikte Türkiye’de karar verme mekanizmalarının daha hızlı hareket edeceğini, Türkiye'nin adeta bir cazibe merkezi olacağını anlattı.

Pakistanlı iş adamlarını Türkiye’ye yatırım yapmaya davet eden Cesur, iki ülke arasındaki dostane ilişkiler ve karşılıklı ticari konulara değindi.