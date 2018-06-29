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ASKON Başkanı Cesur, Pakistanlı iş adamlarını yatırıma davet etti

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 17:56 | Son Güncelleme

ASKON Genel Başkanı Cesur: - "Türkiye, 24 Haziran seçimleri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. Bu sistem ile birlikte Türkiye'de karar verme mekanizmaları daha çabuk işleyecek. Türkiye, hem bizler için hem kardeş ve hem de yabancı ülke yatırımcıları için bir cazibe merkezi olacaktır"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Türkiye'nin, 24 Haziran seçimleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini belirterek, "Bu sistem ile birlikte Türkiye’de karar verme mekanizmaları daha çabuk işleyecek. Türkiye, hem bizler için hem kardeş ve hem de yabancı ülke yatırımcıları için bir cazibe merkezi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ASKON'un da destek verdiği, İslamabad Ticaret Odası organizasyonu ile düzenlenen "Pakistan İş Olanakları Konferansı" gerçekleştirildi. Pakistan İstanbul Başkonsolosu Bilal Paşa ve İslamabad Ticaret Odası Başkanı Şeyh Amir Vahit, konferansa onur konuğu olarak katıldı.

ASKON Genel Başkanı Cesur, konferansta, Pakistanlı ve Türk iş adamlarına yeni hükümet sistemi ile birlikte Türkiye’de karar verme mekanizmalarının daha hızlı hareket edeceğini, Türkiye'nin adeta bir cazibe merkezi olacağını anlattı.

Pakistanlı iş adamlarını Türkiye’ye yatırım yapmaya davet eden Cesur, iki ülke arasındaki dostane ilişkiler ve karşılıklı ticari konulara değindi.

Cesur, Türkiye'nin Pakistan'la ilişkilerinin Pakistan'ın bağımsız bir devlet olarak kurulduğu tarihten itibaren yakın dostluk ve kardeşlik anlayışı temelinde şekillendiğini, söz konusu kardeşlik anlayışının bugün de en güçlü bağlarla devam ettiğini vurguladı.

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- "Pakistan halkının Kurtuluş Savaşı'mıza verdiği desteği unutamayız"

ASKON Genel Başkanı Cesur, şunları kaydetti:

"Türkiye halkı olarak, bilhassa Pakistan halkının Kurtuluş Savaşı'mıza verdiği desteği hiçbir zaman unutamayız. Bizim nazarımızda, bu kardeşlerimizin çok ayrı bir yeri vardır. Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde ve istiklaline giden yolda devlet kurma başarısı da, Pakistan halkı için hem moral hem de esin kaynağı olmuştur. Pakistan bizim için dost, müttefik ve kardeş ülkemizdir."

Cesur, Türkiye ve Pakistan arasında ekonomik açıdan birçok protokol ve anlaşma olduğunu, karşılıklı yatırım ilişkileri bulunduğunu, tüm bunlara rağmen dost ve kardeş ülke Pakistan ile mevcut dış ticaretin her iki ülkenin potansiyelini yansıtmaktan çok uzak kaldığını vurguladı.

Cesur, "Bizlerin iki ülke arasındaki ticareti daha da artırmak adına daha sık bir araya gelmesi, bu tarz değerli programlarla ticaretimizi karşılıklı masaya yatırarak, iki ülkenin daha da büyümesi için neler yapılmasını sıklıkla masaya yatırmamız gerekmektedir. İnanıyoruz ki Pakistan büyürse Türkiye büyür, Türkiye büyürse Pakistan büyür. Bu iki dost, müttefik ve kardeş ülkenin büyümesi demek, daha adil daha müreffeh ve yaşanılabilir bir dünya demektir." ifadelerini kullandı.

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- "Türkiye, cazibe merkezi olacaktır"

Hasan Ali Cesur, Türkiye'nin, 24 Haziran seçimleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sistem ile birlikte Türkiye’de karar verme mekanizmaları daha çabuk işleyecek. Türkiye, hem bizler için hem kardeş ve hem de yabancı ülke yatırımcıları için bir cazibe merkezi olacaktır. Son dönemlerde istikrarlı ve büyüyen bir ekonomik başarı gösteren Türkiye, bu yeni süreçle birlikte atılımlarına devam edecek dünyanın sayılı güçlü ekonomisine sahip ülkelerinden biri haline gelecektir. Umarız, siz değerli Pakistanlı kardeşlerimiz bu haklı zenginliğin bir parçası olur, ülkemizdeki yatırımlara yeni yatırımlar eklersiniz."

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ASKON Pakistan İş Olanakları Konferansı

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