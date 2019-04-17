ASKON Genel Başkanı: 15 Temmuz zihniyetinin ekonomik ayağı devam ediyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- ANADOLU Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), aylık 'Ekonomi Değerlendirme' toplantısının üçüncüsünü Denizli'de yaptı. Küresel ve yerel düzeyde ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde ve öngörülerde bulunulan raporla ilgili bilgi veren ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, "IMF tarafından Türkiye'nin para politikasını güçlendirecek önemli adımlar atıldığı vurgulanmasına rağmen, içeride hala IMF ile masaya oturulacak manipülasyonu yapılması, bu fikrin empoze edilmeye çalışılması, 15 Temmuz zihniyetinin ekonomik ayağının devam ettiğinin göstergesidir" dedi.

ASKON tarafından her ay bir ilde açıklanan aylık ekonomi değerlendirme toplantısının üçüncüsü Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir otelde yapıldı. Toplantıya TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ASKON Denizli Şube Başkanı Uğur Küçük ve çok sayıda iş insanı katıldı. Ekonomik değerlendirme raporunun sunumunu yapan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin ekonomik istikrarına güvenerek yatırımlara devam etmesi çağrısında bulundu. ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarında henüz bir anlaşmanın sağlanamamış olmasının küresel ekonomi için risk oluşturmaya devam ettiğini belirten Aydın, "Dünya Bankası'nın hesaplamalarına göre küresel ticaretin yüzde 2.5'i 2018 yılında uygulanan gümrük vergilerinden etkilenirken, uygulanması gündemde olan yeni gümrük vergileriyle bu oranın iki katına çıkabileceği ifade edilmiştir. Ticaret savaşları nedeniyle küresel talepte görülen daralma dünya ekonomisinde önemli bir yavaşlamayı beraberinde getirmiş, özellikle ülke ekonomilerinin üretim kısmını olumsuz yönde etkilemiştir" dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE İSTİHDAM TEMEL HEDEF'

Aydın, nisan ayı itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Yeni Ekonomi Programı kapsamında planlanan yapısal dönüşüm adımlarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna göre sürdürülebilir büyüme ve istihdam temel hedefleri doğrultusunda finansal sektör, enflasyon ve bütçe alanlarına yoğunlaşıldığı ifade edilmiştir. Program kapsamında öne çıkan yapısal adımlar, bankaların sermaye yapılarının güçlendirilmesi, sektörün aktif kalitesinin artırılması, kredilerin stratejik olarak belirlenen enerji, maden, petrokimya, ilaç, turizm, otomotiv ve bilişim sektörlerine yönlendirilmesi, gıda fiyatlarındaki oynaklığı azaltmaya yönelik adımlarla enflasyonla mücadele, sıkı maliye politikasının sürdürülmesi ve vergi reformu olarak sıralanmıştır. 'Yeni Ekonomi Planı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019' paketinde enflasyonda en önemli sorunun gıda alanında yaşanmasından dolayı yapısal reformların bu alana yoğunlaşacağı bildirilmiştir. Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformun 'Tarımda Milli Birlik Projesi' olacağı ve bu projenin mayıs ayında duyurulacağı belirtilmiştir."

'GIDA ENFLASYONUYLA MÜCADELE ÖNCELİKLİ'

Aydın, gıdadaki enflasyonla mücadelenin öncelikli olduğunu belirterek, "TÜFE'de ağırlığı yüzde 23 olan gıda ve alkolsüz içecekler grubunun alınacak önlemlerle kademeli ve kalıcı bir şekilde düşürülmesi, orta ve uzun vadede enflasyonu tekrardan tek hanelere indirme hedefi çerçevesinde önemli bir adım olacağı ifade edilmiştir. Yeni Ekonomi Planı kapsamında belirlenen 2019 enflasyon hedefi yüzde 15,9 iken, ilk üç ay enflasyon ortalaması yüzde 19.91 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılının ikinci yarısında alınacak gıda enflasyonu önlemleriyle 2019 yılı için hedeflenen yüzde 15,9'luk orana gerilemesi mümkün olabilecektir" dedi.

EKONOMİK SALDIRILAR

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin ekonomisine yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini söyleyen Aydın, konuşmasını şöyle tamamladı:

"IMF Avrupa Masası Direktörü Thomsen'in açık açık Türkiye'ye mali yardımın sağlanması noktasında, hiçbir gayri resmi ve gizli görüşme olmadığını söylemesine rağmen ve Türkiye'nin para politikasını güçlendirecek önemli adımlar attığını vurgulamasına rağmen, içeride hala IMF ile masaya oturulacak manipülasyonu yapılması, bu fikrin empoze edilmeye çalışılması 15 Temmuz zihniyetin ekonomik ayağının devam ettiğinin göstergesidir. Kesinlikle bu algı operasyonuna kanmamalı, ülkemizin ekonomik istikrarına güvenerek yatırımlarımıza devam etmeliyiz."

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