ASKON Genel Başkanı: 15 Temmuz zihniyetinin ekonomik ayağı devam ediyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- ANADOLU Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), aylık 'Ekonomi Değerlendirme' toplantısının üçüncüsünü Denizli'de yaptı. Küresel ve yerel düzeyde ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde ve öngörülerde bulunulan raporla ilgili bilgi veren ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, "IMF tarafından Türkiye'nin para politikasını güçlendirecek önemli adımlar atıldığı vurgulanmasına rağmen, içeride hala IMF ile masaya oturulacak manipülasyonu yapılması, bu fikrin empoze edilmeye çalışılması, 15 Temmuz zihniyetinin ekonomik ayağının devam ettiğinin göstergesidir" dedi.

ASKON tarafından her ay bir ilde açıklanan aylık ekonomi değerlendirme toplantısının üçüncüsü Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir otelde yapıldı. Toplantıya TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ASKON Denizli Şube Başkanı Uğur Küçük ve çok sayıda iş insanı katıldı. Ekonomik değerlendirme raporunun sunumunu yapan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin ekonomik istikrarına güvenerek yatırımlara devam etmesi çağrısında bulundu. ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarında henüz bir anlaşmanın sağlanamamış olmasının küresel ekonomi için risk oluşturmaya devam ettiğini belirten Aydın, "Dünya Bankası'nın hesaplamalarına göre küresel ticaretin yüzde 2.5'i 2018 yılında uygulanan gümrük vergilerinden etkilenirken, uygulanması gündemde olan yeni gümrük vergileriyle bu oranın iki katına çıkabileceği ifade edilmiştir. Ticaret savaşları nedeniyle küresel talepte görülen daralma dünya ekonomisinde önemli bir yavaşlamayı beraberinde getirmiş, özellikle ülke ekonomilerinin üretim kısmını olumsuz yönde etkilemiştir" dedi.