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ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur'dan iş dünyasına çağrı:

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 14:28 | Son Güncelleme

"ABD'nin açıkça Türkiye'yi hedef aldığı bir durumda iş dünyası olarak toplu bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor" - "Birlikte yapılacak organize çalışmalar ile sürece etkimizin ve katkımızın ülke menfaatleri doğrultusunda son derece yararlı olacağı kanaatini taşımaktayız"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, ABD’nin açıkça Türkiye’yi hedef aldığı bir durumda iş dünyası olarak toplu bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Cesur, yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım açıklaması sonrası gelişen sürece ilişkin iş dünyasının tüm paydaşlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin açıkça Türkiye’yi hedef aldığı bir durumda iş dünyası olarak toplu bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini belirten Cesur, "İş dünyasının tüm paydaşlarının bir araya gelip ortak bir yol haritası belirleyerek bu konuda gereken adımların ülke ekonomisini rahatlatacak şekilde atılması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Bu koordinasyonun devletin ilgili tüm makamlarıyla eş güdüm içerisinde ve acil bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydeden Cesur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerek Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak gerekse Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, iş dünyasının da görüşleri alınarak ABD ile yaşanılan sürece ilişkin gereken tepkinin verileceğini açıklamıştır. Hükümetimiz bu yaklaşımı göstermişken, iş dünyası olarak bizler de bir araya gelerek süreci masaya yatırmalı, devletimize ve milletimize bu süreçte nasıl yardımcı olabiliriz diye ortak kararlar almalıyız. Bunu da bir an önce gerçekleştirmeliyiz. ASKON olarak bu konuda tüm iş dünyası STK’larına, ticaret ve sanayi odalarına, iş meclislerine, odalara, barolara, iş dünyası örgütlerine özellikle sesleniyoruz. Biz inanıyoruz ki, bu birliktelik, nasıl bir dayanışma içinde olduğumuzun somut bir göstergesi olacaktır. Birlikte yapılacak organize çalışmalar ile sürece etkimizin ve katkımızın ülke menfaatleri doğrultusunda son derece yararlı olacağı kanaatini taşımaktayız."

Cesur, istikbal ve istiklali önceleyen tüm kuruluşların bu çağrıya tepkisiz kalmayacağını düşündüklerini, ekonomik dirilişe vesile olacak bu spekülatif ataktan da millet olarak alınlarının akıyla çıkacaklarına inandıklarını belirtti.

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