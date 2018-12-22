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ASKON Genel Başkanlığı'na Orhan Aydın seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 22.12.2018 18:08 | Son Güncelleme

ASKON'un Genel Başkanlığı'na Orhan Aydın geldi - Orhan Aydın: - " 2019 yılında İstanbul ve Ankara'da ASKON bürokrasi üssünü hayata geçireceğiz. Bununla üyelerimizin bürokratik engellerini aşacak, onlara yardımcı olacak, profesyonel çalışanlarımızla üyelerimize bu destekte bulunacağız" - "Birliğimizin, bütünlüğümüzün ve gücümüzün en iyi şekilde hissedileceği bir dönem olacak. 'Seçim iki adaylı diye bir bölünme mi oldu?' diye bir algı oluşmasını istemiyoruz. Biz iki başkan birbirimizi tebrik ederek ayrıldık"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin (ASKON) Genel Başkanlığı'na Orhan Aydın seçildi.

ASKON'un 11. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kurulduğu 1998 yılından bugüne ilk defa iki adayın yer aldığı, mevcut başkan Hasan Ali Cesur ve ASKON Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aydın'ın başkan adayı olduğu seçimde, ASKON'un Genel Başkanlığı'na Orhan Aydın 205 oy alarak seçildi. Cesur ise 195 oyda kaldı.

ASKON’un yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

"Genel Başkan Orhan Aydın, Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Mehmet Bilici, Abdulkadir Kurt, Mehmet Özkartal, Ali Küçük, Muhammet Ali Öz, Adem Batur, Muhtar Bora Çakmak, Bekir Aydın, Murat Taş, Cihat Akın Aslan, Murat Vural, Emre Tonkuş, Mustafa Mertcan, Engin Gülamoğlu, Mustafa Nejat Güneri, Ercan Vergili, Mutlu Armağan, Galip Tiryaki, Namık Aykut Marangoz, Gökhan Özyurt, Necati Ermiş, Gökhan Yavuzer, Hakan Bükim, Halit Temtek, Süleyman Gürsoy, Hasan Beşpınar, Süleyman Kaya, İsmail Purtuloğlu, Volkan Kahraman.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri; Serkan Aydın, Cemal Aslandağ, İlker Erdoğan, İsmail Aydın, Onur Günal, Mehmet Uzun, Volkan Kazova, Mehmet Ali Karan, Coşkun Alay, Metin Özyılmaz. Denetim Kurulu üyeleri; Mehmet Hanifi Küçükaslan, Nurullah Polattimur, Musa Macit, Selim Gül, Sıtkı Celep, Nusret Güre. Disiplin Kurulu üyeleri; Yusuf Gecü, Nurullah Erbaş, Recep Şaban Palamut, Mustafa Çetinkaya, Hüsnü Kazan, Abdullah Aydın."

- "Biz iki başkan birbirimizi tebrik ederek ayrıldık"

AA muhabirine değerlendirmede bulunan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, suhulet içerisinde seçimli genel kurul gerçekleştirdiklerini, Cesur'un ve kendisinin başkanlık için aday olduğunu belirterek, "Seçimin sonunda ASKON'un birliğini, bütünlüğünü sağlayacak bir şekilde birbirimize sarıldık. Bayrağı ve görevi devraldık. Yoğun katılımlı bir genel kurul yaptık." diye konuştu.

2019 yılında İstanbul ve Ankara'da ASKON bürokrasi üssünü hayata geçireceklerini ifade eden Aydın, "Bununla üyelerimizin bürokratik engellerini aşacak, onlara yardımcı olacak, profesyonel çalışanlarımızla üyelerimize bu destekte bulunacağız. Birliğimizin, bütünlüğümüzün ve gücümüzün en iyi şekilde hissedileceği bir dönem olacak. 'Seçim iki adaylı diye bir bölünme mi oldu?' diye bir algı oluşmasını istemiyoruz. Biz iki başkan birbirimizi tebrik ederek ayrıldık." şeklinde konuştu.

Aydın, dünyada ASKON ihracat üsleri kurmayı istediklerini vurgulayarak, ASKON üyelerinin ihracatlarını artırmaları için profesyonel, o ülkede yaşan, ülkenin hem ticari bilgisine sahip, hem bürokrasisine sahip kişilerin bulunacağı ihracat üssü kurmak istediklerini söyledi.

ASKON Ekonomi Raporları hazırlayacaklarını dile getiren Aydın, her ay başka şehirde ekonomi raporunu kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

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- Orhan Aydın hakkında

Orhan Aydın, Ankara doğumlu olup Aslen Sivas’ın Akıncılar ilçesinden. Orta Öğretimini Eyüp İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lisans Eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde, İktisat Bölümünü tamamlayarak, Kanada’da MBA programını akabinde de İstanbul Üniversitesi'nin İktisat Bölümü'nde Yüksek Lisansını yaparak "yüksek iktisatçı" unvanını aldı. Halihazırda İstanbul Üniversitesi İktisat Anabilim dalında Doktora tez çalışmalarını sürdürüyor. İyi derecede İngilizce, İtalyanca ve Arapça dillerini konuşabiliyor. Evli ve 3 çocuk babası.

Aydın, İstanbul Esenyurt ilçesinde, OMA IPLIK AŞ adında iplik üretim tesisleri bulunmakta olup Türkiye’de sektöre yün veren OMAFIL markası ile işlerine devam ediyor.
ASKON’da 2014-2017 yıllarında yönetim kurulu üyesi olarak Yeni Yatırımlar Komisyon Başkan Yardımcısı ve 2016-2017 yılı içerisinde Kurum Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

2017 yılında yapılan ASKON Genel Kurulu sonrası Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirdi. Halihazırda İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Denetim Kurulu görevleri devam ediyor.

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ASKON Orhan Aydın

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