ASKON Genel Başkanlığı'na Orhan Aydın seçildi

ASKON'un 11. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kurulduğu 1998 yılından bugüne ilk defa iki adayın yer aldığı, mevcut başkan Hasan Ali Cesur ve ASKON Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aydın'ın başkan adayı olduğu seçimde, ASKON'un Genel Başkanlığı'na Orhan Aydın 205 oy alarak seçildi. Cesur ise 195 oyda kaldı.

- "Biz iki başkan birbirimizi tebrik ederek ayrıldık"

AA muhabirine değerlendirmede bulunan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, suhulet içerisinde seçimli genel kurul gerçekleştirdiklerini, Cesur'un ve kendisinin başkanlık için aday olduğunu belirterek, "Seçimin sonunda ASKON'un birliğini, bütünlüğünü sağlayacak bir şekilde birbirimize sarıldık. Bayrağı ve görevi devraldık. Yoğun katılımlı bir genel kurul yaptık." diye konuştu.

2019 yılında İstanbul ve Ankara'da ASKON bürokrasi üssünü hayata geçireceklerini ifade eden Aydın, "Bununla üyelerimizin bürokratik engellerini aşacak, onlara yardımcı olacak, profesyonel çalışanlarımızla üyelerimize bu destekte bulunacağız. Birliğimizin, bütünlüğümüzün ve gücümüzün en iyi şekilde hissedileceği bir dönem olacak. 'Seçim iki adaylı diye bir bölünme mi oldu?' diye bir algı oluşmasını istemiyoruz. Biz iki başkan birbirimizi tebrik ederek ayrıldık." şeklinde konuştu.

Aydın, dünyada ASKON ihracat üsleri kurmayı istediklerini vurgulayarak, ASKON üyelerinin ihracatlarını artırmaları için profesyonel, o ülkede yaşan, ülkenin hem ticari bilgisine sahip, hem bürokrasisine sahip kişilerin bulunacağı ihracat üssü kurmak istediklerini söyledi.