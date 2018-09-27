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ASKON, Latin Amerika ve Rusya'ya yerli para ile açılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 14:43 | Son Güncelleme

ASKON Antalya Şubesi ile Latin Amerika-Türkiye İş Geliştirme Derneği ve Rusya Ekonomi, Bilim ve Teknoloji Derneği arasında imzalanan protokoller ile ASKON üyeleri, Latin Amerika ve Rusya'ya açılabilecek - ASKON Genel Başkan Yardımcısı Erol Çakır: - "Yerli para birimleri ile karşılıklı ticaret yapmayı ön koşul olarak sunuyoruz. Bu sayede ABD dolarına bağımlı bir ticaret anlayışından bir nevi kopmuş olacağız"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Latin Amerika ve Rusya'ya yerli para ile açılıyor.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, ASKON Antalya Şubesi, Latin Amerika İş Geliştirme Derneği (LAİGED) ve Rusya Ekonomi, Bilim ve Teknoloji Derneği (REBTEK) arasında imzalanan protokoller ile ASKON üyesi 5 bin iş insanının Latin Amerika ve Rusya’da önünü açacak çalışmaların yol haritası belirlenmiş oldu.

Protokoller kapsamında, Türk şirketler, kurumlar ile Rus ve Latin şirketler, kurumlar arasındaki ekonomik, şirketler arası ticari ilişkilerin ve ortaklıkların geliştirilmesi için projelerin çerçevesi belirlendi. Protokolleri, ASKON Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan ve LAİGED Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Gündüzpolat imzaladı.

Açıklamada imza törenindeki konuşmalarına yer verilen ASKON Genel Başkan Yardımcısı Erol Çakır, özellikle son dönemlerde ülke ekonomisi üzerinde gerçekleştirilen baskıların ortada olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu duruma kayıtsız kalamazdık, eli kolu bağlı duramazdık. Alternatif sektörlerle pazarımızı çeşitlendirmemiz gerektiği gibi, ithalat noktasında da bizimle aynı para cinsinden çalışabilecek iş ortaklarına da ihtiyacımız var. Bu açılımın temel felsefesi bu... Yine bu protokol sayesinde bizden kilometrelerce uzaktaki ülkelerin ticari hayatı ve mevzuatı hakkında tecrübeli isimler ile çalışma fırsatı bulup bir nevi oralarda ithalat ofisleri oluşturmuş olacağız. Yerli para birimleri ile karşılıklı ticaret yapmayı ön koşul olarak sunuyoruz. Bu sayede ABD dolarına bağımlı bir ticaret anlayışından bir nevi kopmuş olacağız."

ASKON Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan da Latin Amerika ve Rusya'nın kendileri için son dönemlerde en önemli alternatif pazarlar arasına girdiğini bildirdi.

Urfan, "Bu pazarı iyi değerlendirmek istiyoruz. AB, ticaretinin yüzde 6'sını Latin Amerika’ya yaparken, bizde bu oran yüzde 1’i bile bulmuyor. Bu rakamı neden arttırmayalım? Bu pazarda AB ile rekabet edebilmeliyiz. Biz eminiz ki bu tarz iş birlikleri ile bu oran artacaktır ve ülkemiz, bu pazardan hak ettiği oranı alacaktır." ifadelerini kullandı.

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