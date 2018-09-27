İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Latin Amerika ve Rusya'ya yerli para ile açılıyor.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, ASKON Antalya Şubesi, Latin Amerika İş Geliştirme Derneği (LAİGED) ve Rusya Ekonomi, Bilim ve Teknoloji Derneği (REBTEK) arasında imzalanan protokoller ile ASKON üyesi 5 bin iş insanının Latin Amerika ve Rusya’da önünü açacak çalışmaların yol haritası belirlenmiş oldu.

Protokoller kapsamında, Türk şirketler, kurumlar ile Rus ve Latin şirketler, kurumlar arasındaki ekonomik, şirketler arası ticari ilişkilerin ve ortaklıkların geliştirilmesi için projelerin çerçevesi belirlendi. Protokolleri, ASKON Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan ve LAİGED Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Gündüzpolat imzaladı.

Açıklamada imza törenindeki konuşmalarına yer verilen ASKON Genel Başkan Yardımcısı Erol Çakır, özellikle son dönemlerde ülke ekonomisi üzerinde gerçekleştirilen baskıların ortada olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu duruma kayıtsız kalamazdık, eli kolu bağlı duramazdık. Alternatif sektörlerle pazarımızı çeşitlendirmemiz gerektiği gibi, ithalat noktasında da bizimle aynı para cinsinden çalışabilecek iş ortaklarına da ihtiyacımız var. Bu açılımın temel felsefesi bu... Yine bu protokol sayesinde bizden kilometrelerce uzaktaki ülkelerin ticari hayatı ve mevzuatı hakkında tecrübeli isimler ile çalışma fırsatı bulup bir nevi oralarda ithalat ofisleri oluşturmuş olacağız. Yerli para birimleri ile karşılıklı ticaret yapmayı ön koşul olarak sunuyoruz. Bu sayede ABD dolarına bağımlı bir ticaret anlayışından bir nevi kopmuş olacağız."